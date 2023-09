Στους Μιλγουόκι Μπακς ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Άλλος ένας Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται στο Μιλγουόκι την νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν συμβόλαιο στο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα γίνει συμπαίκτης με τους δυο αδερφούς του, τον Γιάννη και τον Θανάση.

Την συγκεκριμένη είδηση επιβεβαίωσε και το «hoopshype». Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ αγωνίστηκε στην G-League με το Ουισκόνσιν Χερντ, την θυγατρική ομάδα των Μιλογουόκι Μπακς.

The Milwaukee Bucks signed Alex Antetokounmpo, league sources confirmed to @hoopshype. He joins brothers Thanasis and Giannis Antetokounmpo on the roster heading into training camp. He played for the G League’s Wisconsin Herd last season.



