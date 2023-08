Ο Χόλις Τζέφερσον και το… πνεύμα του Κόμπε Μπράιαντ

Ο Χόλις Τζέφερσον πραγματοποίησε μια «μυθική» εμφάνιση στον αγώνα της Ιορδανίας με την Νέα Ζηλανδία και λίγο έλειψε να χαρίσει την νίκη στην ομάδα του. Συγκεκριμένα ο «νατουραλιζέ» παίκτης της Ιορδανίας σημείωσε 39 πόντους με 9 ριμπάουντ με 12/24 σουτ.

Με μόλις 15 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι για την λήξη της αναμέτρησης με την Νέα Ζηλανδία να προηγείται με 85-81 ο Τζέφερσον έτρεξε το γήπεδο και σταμάτησε για τρίποντο από τα 8 μετρά περίπου κερδίζοντας μάλιστα και το φάουλ. Ο Χόλις Τζέφερσον έβαλε και την συμπληρωματική βολή και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση.

«Δεν μπορείς να είσαι σοβαρός!» φώναξε ο σχολιαστής της FIBA, καθώς ο 28χρονος είχε καταφέρει να γυρίσει ένα ματς που έμοιαζε… χαμένο.

Εκείνη τη στιγμή το φίλαθλο κοινό στο «Μall of Asia Αrena» βλέποντας τα εξωπραγματικά πράγματα που έκανε ο Τζέφερσον, ζητωκραύγαζε το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ, αναπολώντας τα «μυθικά» πράγματα που έχει πραγματοποιήσει στην καριέρα του.

«Σημαίνει πολλά, είναι τιμή. Υπάρχει μόνο ένας Κόμπι, σίγουρα. Αλλά για να νιώσω αυτήν την αγάπη και την ενέργεια σε όλη την έκταση, και να πετύχω αυτές τις μεγάλες βολές, ο Θεός ήταν μαζί μου και ο Κόμπι ήταν μαζί μου, σίγουρα», είπε ένας 28χρονος φόργουορντ μετά το παιχνίδι.

Μεγάλωσα παίζοντας ολόψυχα. Δεν με ένοιαζε να σκοράρω. Με ένοιαζε η νίκη. Προσπάθησα να κάνω τριπλ νταμπλ. Ήξερα ότι μπορούσα να βάλω την μπάλα στο καλάθι. Ήξερα οτι αν μπορούσα να το κάνω λίγο καλύτερα, θα μπορούσα να βοηθήσω πάρα πολύ την ομάδα μου. Και ήξερα ότι οι προπονητές θα ήθελαν την μπάλα στα χέρια μου. Και ήξερα ότι ήμουν εξαιρετικός στη λήψη αποφάσεων. Έτσι τα υπόλοιπα ήταν απλώς ιστορία.

Η εμφάνιση, η μηχανική, ο αριθμός της φανέλας και η συνολική απόδοση αν μη τι άλλο μας θύμισε το μεγαλείο του «Βlack Mamba».

HOW?! HOW?!



RONDAE HOLLIS-JEFFERSON JUST CONVERTED 3+1 TO TIE THE GAME AND TO SEND TO OVERTIME 🤯🤯#FIBAWC #WinForAllpic.twitter.com/8MS8UHdwPA