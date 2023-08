Ο νατουραλιζέ Αμερικανός της Ιορδανίας σκόραρε 9 πόντους (από τους 38 δικούς του συνολικά) στο τελευταίο λεπτό και μάλιστα με τρίποντο και φάουλ στην τελευταία επίθεση της ομάδας του έστειλε το ματς στην παράταση (85-85), παίρνοντας έτσι το αίμα του πίσω για δύο κρίσιμες χαμένες βολές νωρίτερα (77-76).

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI