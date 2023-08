Το κάρφωμα του Mundobasket (vid)

Ο Ροντέι Χόλις Τζέφερσον σήκωσε στο… πόδι όλο το γήπεδο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τη Ιορδανίας με τη Νέα Ζηλανδία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της Εθνικής μας με ένα…. Κάρφωμα βγαλμένο από το ΝΒΑ.

Μάλιστα δε σηκώθηκε στο πόδι μόνο το γήπεδο αλλά και οι ίδιοι οι διοργανωτές οι οποίοι «ανέβασαν» την εκπληκτική αυτή φάση στα social media κάνοντας λόγο για «το κάρφωμα του Mundobaske».

Απολαύστε το…

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON WITH THE DUNK OF THE TOURNAMENT! 🤯#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/auxnJxUFgl