Σοκ στη Βραζιλία με Νέτο, χάνει το Παγκόσμιο 

Η αρχή έγινε με τον Ντίνο Μήτογλου και την Ελλάδα πριν το τζάμπολ με την Ιορδανία και σήμερα ο Ραούλ Νέτο τραυματίστηκε στον αγώνα της Βραζιλίας και τέθηκε νοκ-άουτ από τη συνέχεια.

Αναφέρει σχετικά η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Μπάσκετ:

«Ο αθλητής Ραούλ Νέτο υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου του αγώνα Βραζιλίας-Ιράν. Ο τραυματισμός επιβεβαιώθηκε αμέσως σε εξέταση μαγνητικού συντονισμού που πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα στο επίσημο νοσοκομείο της διοργάνωσης, υπό την καθοδήγηση και παρακολούθηση του Διευθυντή Υγείας και ιατρού της Εθνικής Βραζιλίας, Carlos Vicente Andreoli.

Ο Ραούλ υπέστη τη ρήξη στην κίνηση του άλματος. Ο αθλητής ακινητοποιήθηκε, βρίσκεται πλέον στο ξενοδοχείο με την αποστολή και υπό την φροντίδα του ιατρικού τμήματος. Με τη διάγνωση είναι εκτός του υπόλοιπου του Μουντομπάσκετ».

Πλέον, αναμένεται να γίνει γνωστό πόσο διάστημα θα μείνει εκτός ο Νέτο, ο οποίος πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, με τον κίνδυνο να χάσει μεγάλο μέρος της νέας αγωνιστικής σεζόν, να είναι ορατός.

