Ο Μπένο Ούντριχ ανέλαβε την θυγατρική των Μιλγουόκι Μπακς

Στροφή στην καριέρα του φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει ο Ούντριχ. Ο Σλοβένος έχει παίξει 13 σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ το 2018 αγωνίστηκε στην Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας, όπου και εκεί έκλεισε την καριέρα του.

Ο Ούντριχ διαθέτει στο παλμαρέ του δυο πρωταθλήματα με τους Σπερς το 2005 και το 2007, ενώ το 2020 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα και τώρα είναι έτοιμος να αναλάβει την πρώτη του ομάδα ως προπονητής.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο 41χρονος πρώην ΝΒΑερ είναι ο εκλεκτός για την θέση του head coach στους Winsconsin Herd, θυγατρική ομάδα των Μπακς, στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Να σημειώσουμε ότι ο ο Ούντριχ ξεκίνησε την καριέρα του ως ασίσταντ κοούτς στη θυγατρική των Νικς το 2020, ενώ την ίδια χρονιά μετακόμισε στους Πέλικανς ως υπεύθυνος της ανάπτυξης των παικτών.

13-year NBA veteran Beno Udrih – a two-time champion with the Spurs – is becoming the new head coach of the Milwaukee Bucks’ Wisconsin Herd G League team, sources say. Udrih has spent time as a G League assistant coach, Pelicans assistant and pro scout for Hawks last season.