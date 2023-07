«Η Μπάγερν Μονάχου και η Χάποελ Ιερουσαλήμ συζητούν με τον Ράντολφ»

Ο Ράντολφ έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης και όπως φαίνεται βρίσκεται στο στόχαστρο δυο ομάδων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσιεύματα που έρχονται από την Ισπανία και το Ισραήλ, η Μπάγερν και η Χάποελ Ιερουσαλήμ συζητούν με τον 34χρονο φόργουορντ για το ενδεχόμενο απόκτησης του.

Ο Αμερικάνος παίκτης έπαιξε στους Ουόριορς, στους Νικς, στους Τίμπεργουλβς και στους Νάγγετς, πριν έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από το 2016 και έκτοτε ήταν μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μόλις 3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ ανά 6 λεπτά συμμέτοχης σε οκτώ αγώνες της EuroLeague.

