Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπλακ, δίνοντας συνέχεια στις αποχωρήσεις μετά και την ανακοίνωση αποχώρησης του Τζόελ Μπολομπόι.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media είπε το «αντίο» στον Αμερικανό σέντερ.

🙏🏾 @TarikBlack25 thank you for everything you have offered to the team! Best of luck! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/j10gR2tDd4