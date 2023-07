«Ανανεώνει με την Μπάγερν ο Ρούμπιτ»

Κάτοικος Γερμανίας, όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει ο Ρούμπιτ. Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα οι πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν την συνεργασία τους και την νέα σεζόν.

Να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός φόργουορντ αναρρώνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά το χειρουργείο που έκανε στον αχίλλειο τένοντα.

Ο 33χρονος παίκτης πρόλαβε να αγωνιστεί με τα χρώματα της Μπάγερν σε 20 αγώνες στην Euroleague μετρώντας 9,2 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Augustine Rubit is expected to extend his contract with Bayern Munich according to my information.

The bigman is recovering from an achilles injury at the moment.#easycreditBBL #EuroLeague pic.twitter.com/MonK80xLhn