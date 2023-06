Στο τεχνικό επιτελείο των Χοκς ο Ούντοχ!

Ο 36χρονος σέντερ αγωνίστηκε από 2015 έως το 2017 στην Φενερμπαχτσέ, με την οποία έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague το 2017. Την σεζόν 2021/22 υπέγραψε στην Βίρτους Μπολόνια με την οποία δεν αγωνίστηκε σε πολλά ματς, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Ούντοχ πλέον αλλάζει κεφάλαιο στην μπασκετική του πορεία, καθώς αναμένεται να ενταχθεί στο staff των Χοκς. Εκεί θα συναντήσει τον Κουίν Σνάιντερ, τον προπονητή που συνεργάστηκε στην ομάδα της Γιούτα ως παίκτης.

Seven-year NBA vet and former No. 6 pick Ekpe Udoh is joining the Atlanta Hawks coaching staff under Quin Snyder, sources tell @TheAthletic @Stadium. Udoh also won a EuroLeague championship in 2017.