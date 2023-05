Κουίζ φανελών-παικτών με τους MακΚίσικ, Μοτεγιούνας, Γιοκουμπάιτις και Αμπάλντε (vid)

Οι Σακίλ ΜακΚίσικ (Ολυμπιακός), Ντονάτας Μοτεγιούνας (Μονακό), Ρόκας Γιοκουμπάιτις (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Αμπάλντε (Ρεάλ), εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων του Final Four κοιτούν τις φανέλες ομάδων απο προηγούμενα έτη και αναφέρουν ποιο όνομα τους έρχεται πρώτο στο μυαλό.

Δείτε τις απαντήσεις τους:

𝗪𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗱🎽



Featuring @DonatasMot , Rokas Jokubaitis, @ShaqInTheBox and Alberto Abalde 👀



How did they do? pic.twitter.com/pyQ3xSRWEE