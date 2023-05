Ουόριορς: Ο Πουλ είναι… σκιά του εαυτού του στη σειρά με τους Λέικερς και «δεν έχει απαντήσεις»

Ο γκαρντ των πρωταθλητών στα τρία τελευταία παιχνίδια κόντρα στους Λέικερς έχει 11 πόντους με 5/21 σουτ και περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα στο Game 4 ήταν άποντος (0/4 σουτ) σε 10 λεπτά, ενώ στην κανονική περίοδο σε 82 ματς είχε 20,4 πόντους και 4,5 ασίστ, όντας βασικός πρωταγωνιστής της ομάδας του.

«Δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να είχα τις απαντήσεις, έστω και μία» είπε ο Πουλ όταν ρωτήθηκε σχετικά για την απόδοσή του, με τον προπονητή του, Στιβ Κερ να σημειώνει για το πιο πρόσφατο ματς:

«Δεν του πήγε το παιχνίδι. Είχαμε άλλους παίκτες σε καλή μέρα και συνεχίσαμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τζόρνταν δεν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα επόμενα παιχνίδια».

Jordan Poole in the WCSF vs. LAL:



Game 1 - 21 PTS, 7/15 FGM, 30 MIN

Game 2 - 6 PTS, 3/6 FGM, 16 MIN

Game 3 - 5 PTS, 2/9 FGM, 22 MIN

Game 4 - 0 PTS, 0/4 FGM, 10 MIN



Warriors trail in series, 3-1 😳



What’s going on with Poole? 🤔 pic.twitter.com/J2NobzZTUI