Πρόβλημα με Πόρτις στους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς κάνουν προσπάθεια για να εδραιωθούν στις πρώτες θέσεις της Ανατολής, όμως στα επόμενα παιχνίδια τους θα πρέπει να πορευτούν χωρίς τον Μπόμπι Πόρτις.

Ο φόργουορντ των «ελαφιών» τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Πίστονς, στο Ντιτρόιτ και τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη διάστρεμμα, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα στην παρούσα φάση.

