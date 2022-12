Η δικαίωση των προπονητών της κερκίδας

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου γράφει για τον Μπέικον, τα… αγωνιστικά κροσέ που μοιράζει σε όλους, τους προπονητές που τον έκοψαν, τον Μήτογλου και τη διαιτησία.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Μπαρτζώκας, ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο Ράντονιτς και οι μισοί προπονητές της Ευρωλίγκας δεν ήθελαν τον Μπέικον. Σχεδόν όλοι είχαν εκπλαγεί με όσα έκανε στο γήπεδο αλλά ακόμα… περισσότεροι από όλους συνέλεξαν αρνητικές πληροφορίες για να τον κάνουν γαμπρό στο σπίτι.

«Θα δημιουργήσει θέματα στα αποδυτήρια», «θα χαλάσει τη χημεία με τον εγωισμό του».

Πριν συμπληρωθούν δυο μήνες από την απόκτηση του έχουν βγει ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα: 1. Ο Παναθηναϊκός άργησε να τον αποκτήσει, τόσο ώστε σήμερα να είναι εκτός 8αδας. 2. Ο Ολυμπιακός θα ήταν πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα με τον Μπέικον. 3. Όπου ακούς πολλά θέσφατα από προπονητές, κράτα και μικρό καλάθι.

Δεν γνωρίζουμε αν ο Μπέικον αρχίσει και μοιράζει… μπουκέτα προσεχώς, προς το παρόν πάντως όχι μόνο δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα επαλήθευσης στις αρνητικές πληροφορίες αλλά μοιράζει… αγωνιστικά κροσέ σε όλες τις ειδικότητες: Προπονητές, τεχνικούς διευθυντές, GM, δημοσιογράφους.

Κάτι περιπτώσεις σαν τον Μπέικον δίνουν ζωή για τις επόμενες… εκατονταετίες στους προπονητές της κερκίδας. Δηλαδή όλους εμάς που κρίνουμε τους κανονικούς προπονητές με τα διπλώματα. Τι ακριβώς είχαν δει όλοι τους και τον έκοψαν; Άραγε από την ιστορική γκέλα μεγατόνων με τον χημικό Τζέιμς έμαθε κανείς; Εκτός αν ξεχάσαμε γρήγορα πως κρινόταν όχι γιατί κοπανούσε τα τζάμια αλλά γιατί είναι… παρτάκιας και παίζει για τον εαυτό του και χαλάει την ομάδα και άλλα τέτοια χαριτωμένα.

Επί του παρόντος ο Μπέικον μπορεί να ζητάει διπλώματα όλων των ειδικοτήτων και να τσεκάρει, για να χαριτολογήσουμε, αν είναι γνήσια ή τα πήραν έχοντας ακουστικό στο αυτί στις εξετάσεις. Sorry but not sorry… Αλλά τόσες και τόσες φορές μιλάμε για τον λαό που δεν ξέρει και «αυτά τα λένε μόνο στα καφενεία», τώρα που δικαιώθηκαν αξίζουν ενός δημοσίου credit…

Το fadeaway του Μπέικον και τα τελειώματα μετά από δεξιά ντρίμπλα είναι εκτός ρεπερτορίου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προφανώς κι έχει αδυναμίες, ειδικότερα αμυντικά μακριά από τη μπάλα και πάνω στα σκριν, ωστόσο τα όσα κάνει μέχρι τώρα υπερκαλύπτουν όλα τα μειονεκτήματά του.

Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει αυστηρά μόνο λόγω του Μπέικον, απλά χωρίς τον Αμερικανό δε θα διεκδικούσε. Η αποδοχή από τους συμπαίκτες του, η ενσωμάτωση του στο σύνολο, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά έχουν βάλει την πινελιά που έλειπε ώστε ο Παναθηναϊκός σχεδόν να κερδίσει και τα πέντε τελευταία του ματς με ομάδες - μέχρι πρότινος- ισοδύναμες (Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν) ή με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ (Αρμάνι, Βίρτους) ή πολύ πιο δουλεμένες (Ολυμπιακός).

Όλα όμως θέλουν τον χρόνο τους. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει 20 ποιοτικά λεπτά από τον Γκριγκόνις στο βασικό του rotation, θα έχει πλέον 4 πόλους δημιουργίας/εκτέλεσης δίπλα στους Μπέικον, Ουόλτερς, Λι. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσει τα λεπτά που υποχρεώνεται να παίζει μονοδιάστατα ή με παίκτες που δεν απειλούν το αντίπαλο καλάθι, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο θέμα στο επιθετικό spacing. Και με μια ποινή ενός έτους στον Μήτογλου θα απογειώσει κι αυτό που του λείπει στο 4-5…

ΥΓ. Το επισημάναμε και στην χθεσινή εκπομπή κι αξίζει να το παρατηρήσουμε προσεχώς αν είναι συγκυριακό ή όχι. Στα τελευταία ματς της Euroleague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζεται διαιτητικά αναλογικά του μεγέθους του. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν υπήρχε η παραμικρή αίσθηση ότι προσπαθεί κάποιος να του πάρει κάτι. Κι όταν ο Ισπανός Πέρεθ έδωσε αμυντικό το φάουλ στον Πονίτκα, ο Μπελόσεβιτς έσπευσε άμεσα να το διορθώσει (δεν υπήρχε coach challenge παρότι ο Βόβορας έγκαιρα «έδειξε» το λάθος του Πέρεθ) υποδεικνύοντας τη θέση του αμυντικού.

ΥΓ1. Ο Παππάς πήρε σπίτι του το Fair play της χρονιάς. Οι εκατομμυριούχοι συνάδελφοί του από όλα τα σπορ να τα βλέπουν…

ΥΓ2. Ο Πάρις Λι που ήταν από το πρώτο λεπτό στο πετσί του αγώνα, το διαπίστωσε πρώτος δημόσια: «Οι φίλαθλοι ήταν μαζί μας ακόμα κι όταν δεν ήμασταν καλοί. Εκείνοι μας οδήγησαν». Πάνω από 11.000 ήταν εκεί μετά από ήττα στο ντέρμπι. Τη φωτιά την άναψε η παρέα του Μπέικον με τις τρεις σερί νίκες, τα καυσόξυλα τα έριξε η συμμορία του ελληνικού μπάσκετ που προκάλεσε τέτοια συσπείρωση.