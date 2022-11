Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη μοιάζει με «Λερναία Ύδρα» και δεν σταματάει πουθενά. Η τουρκική ομάδα γύρισε παιχνίδι από το -16 στο Μιλάνο και υποχρέωσε την Αρμάνι στην 6η σερί ήττα της (82-72), η οποία την... βυθίζει στην εσωστρέφεια.

Χρειάζεσαι τρομερή επίθεση με πολλούς πρωταγωνιστές και ξεκάθαρους ρόλους; Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη είναι η απάντηση (86π. στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, 88π. στην Αναντολού Εφές, 93π. στον Ερυθρό Αστέρα, 107π. στον Παναθηναϊκό, 96π. στην Μονακό). Χρειάζεσαι σκληρή άμυνα για να γυρίσεις από το -16 εκτός έδρας, προερχόμενος από ένα ματς - θρίλερ στο Πριγκιπάτο; Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη είναι και πάλι η απάντηση, όπως απέδειξε στο Μιλάνο, γυρνώντας ένα παιχνίδι που η Αρμάνι έβλεπε ως «τελικό» μετά τη «σφαλιάρα» από την Εφές και τις πέντε σερί ήττες της στην Euroleague.

Η κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα της φετινής διοργάνωσης μέχρι στιγμής, ύστερα από ένα κακό πρώτο μέρος, έμοιαζε με Λερναία Ύδρα, έβγαλε νέους... ηγέτες στο προσκήνιο και έφτασε σε ακόμα μία νίκη, για να ανέβει στο 9-1 και να παραμείνει στην κορυφή με +2 νίκες από όσους την καταδιώκουν. Αντιθέτως, οι Ιταλοί με έξι σερί ήττες (και τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας χαμένα ματς) έχουν πια ρεκόρ 3-7 και... βυθίζονται στην εσωστρέφεια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Η «Φενέρ», που βρέθηκε στο -16 στα μισά της 2ης περιόδου και έκανε μαζεμένα λάθη στο πρώτο ημίχρονο μπήκε με νοοτροπία νικητή στην επανάληψη και «καθάρισε» την αναμέτρηση. Οι Τούρκοι είχαν σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Νάιτζελ Χέις (22π. με 7/9 σουτ και 6/8β., καθώς και 5ρ.), με τον Νικ Καλάθη να μετράει 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά και 5 λάθη και τον Μάρκο Γκούντουριτς να συμπληρώνει 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Παράλληλα, όλοι έδωσαν από... κάτι στον Ιτούδη, για να έρθει αυτό το διπλό.

Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι έμοιαζε επιβλητική για 15', αλλά στη συνέχεια επιδόθηκε σε ένα ρεσιτάλ αστοχίας και κακών επιλογών και γνώρισε ακόμα μία ήττα. Διψήφιοι για τους ηττημένους ήταν οι Ναζ Μήτρου - Λονγκ (18π. με 4/9 3π., 4ρ., 4ασ., αλλά και 7 λάθη), Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό (15π.) και Ντέβον Χολ (16π.). Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Κέβιν Πάνγκος και προκάλεσε... συναγερμό.

Διαφορετική η Αρμάνι μετά τη... σφαλιάρα από την Εφές

Μετά το «ηχηρό χαστούκι» από την Αναντολού Εφές η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα, ο οποίος αποθεώθηκε στο "Mediolanum Forum", παρουσιάστηκε πιο σοβαρή και έτοιμη απέναντι στους πρωτοπόρους και πήρε τον έλεγχο (13-7 στο 5') με τον Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό στην αρχική πεντάδα. Οι Ιταλοί με καλή άμυνα και 50% εντός πεδιάς είχαν τα ηνία (21-15 στο 10'), με τους πρωταθλητές Τουρκίας να μην έχουν τόση... φρεσκάδα μετά την υπερπροσπάθεια στο Πριγκιπάτο (6λ. στην 1η περίοδο).

«Ξέσπασε» μέχρι το +16 η ιταλική ομάδα, το... μάζεψε γρήγορα η Φενέρμπαχτσε

Η second unit της Φενέρμπαχτσε αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, δεν είχε αμυντική ισορροπία και έκανε λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο all around Κέβιν Πάνγκος. Έτσι, με μαζεμένα κλεψίματα, εύστοχα τρίποντα, σκορ από τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ (8π.) και ένα επιβλητικό 12-0 σερί οι γηπεδούχοι... ξέσπασαν για τα καλά (35-19 στο 15'). Το σερί αυτό διεκόπη από τον Ντέβιν Μπούκερ και η ποιοτική «Φενέρ» βρήκε απάντηση με ένα δικό της 8-0, που μείωσε την απόσταση κατά τι ήμισυ (35-27 με 3π. του Νικ Καλάθη στο 18'). Γιόχαν Βόιγκτμαν και Μάρκο Γκούντουριτς επιδόθηκαν σε... διαγωνισμό αστοχίας, αλλά ο Σκότι Ουίλμπεκιν (8π.) μάζεψε κι άλλο την κατάσταση σε ένα πρώτο ημίχρονο με πολλά «κενά διαστήματα» (37-32 στο 20').

Ολική ανατροπή σκηνικού από τους κυρίαρχους Τούρκους

Η ομάδα του Ιτούδη βρέθηκε στο -16 στο 15' αλλά με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 18-2, μετά την αστοχία των Ιταλών πίσω από τα 6,75μ., ισοφάρισε (37-37 στο 23' δια χειρός Καλάθη), δημιουργώντας νέες συνθήκες στο παιχνίδι και προσπέρασε με τρίποντο του Νάιτζελ Χέις (39-40 στο 24'). Ο Λουβαβό - Καμπαρό και ο Μήτρου - Λονγκ προσπάθησαν να... βγάλουν αντίδραση για την Αρμάνι, αλλά η καλύτερη ομάδα της Euroleague, που έμοιαζε με... Λερναία Ύδρα, είχε αυτοπεποίθηση, η οποία πήγαζε μέσα από την πιο σωστή κυκλοφορία της μπάλας, τον έλεγχο των ριμπάουντ και τον εξαιρετικό Χέις. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το εις βάρος τους σκηνικό και πήραν το «πάνω χέρι» (44-49 στο 26' με τον Τζόναθαν Μότλεϊ και 46-53 στο 28' με τρίποντο του Γκούντουριτς), με το ταμπλό να γράφει 48-58 στο 30'.

Δεν... κοίταξε πίσω της και συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της η ομάδα του Ιτούδη

Τα ποσοστά της Αρμάνι έπεσαν ακόμα περισσότερο και με τον Γκούντουριτς να «ντύνεται» πλέι μέικερ (6ασ.) οι πρώτοι της βαθμολογίας έφτασαν στο +13, παρά το μικρό «ξέσπασμα» του Ντέβον Χολ, που σημείωσε 7π. στη σειρά (55-68 στο 34'). Ο Μεσίνα έβλεπε πως τίποτα δεν λειτουργεί σωστά και άλλαξε πρόσωπα στην προσπάθειά του να «ροκανίσει» τη διαφορά. Ωστόσο, η ποιοτική «Φενέρ» είχε μια διψήφια διαφορά να διαχειριστεί και αυτή τη φορά δεν άφησε το ματς να γίνει «θρίλερ», έχοντας πάρει το... μάθημά της από την αναμέτρηση με την Μονακό. Η καλοστημένη ομάδα του Ιτούδη δεν απειλήθηκε (62-75 στο 37') και πήρε το διπλό (72-82 τελικό) για να ανέβει στο 9-1 της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία της στην Euroleague 2022-2023.

Τα Δεκάλεπτα: 21-15, 37-32, 48-58, 72-82.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.