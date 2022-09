Άναψε... φωτιές ο Μπιγιόμπο με το σχόλιο «Ισπανία εναντίον Αφρικής»

Η Γαλλία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2022. Ο Νικολά Μπατούμ στο πλαίσιο αυτό αναρωτήθηκε «Πραγματικά περιμένατε κάτι διαφορετικό;»

Ο Μπισμάκ Μπιγιόμπο όμως έβαλε... φωτιά με ένα του σχόλιο. Κι αυτό γιατί ανέφερε: «Στα μάτια μου είναι μόνο το Ισπανία εναντίον Αφρικής. Χωρίς άλλα σχόλια».

Η τοποθέτηση αυτή άναψε φωτιές και προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις μέσα σε ελάχιστες ώρες. Αποτέλεσμα αυτού ο Μπιγιόμπο να κατεβάσει το συγκεκριμένο tweet και να δώσει εξηγήσεις για το σχόλιο.

«Ρε παιδιά δεν μπορείτε να είστε σοβαροί, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ευαίσθητο για κάποιους, αλλά δεν ήταν παρά ένα αστείο, έχω φίλους και πρώην συμπαίκτες που είναι Γάλλοι και από κάπου στην Αφρική ή έχουν και τα δύο διαβατήρια! Ειλικρινά, δεν ήταν παρά ένα αστείο.. ας σταματήσουμε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cmon guys you can’t be serious, I understand this is sensitive for some but it was nothing but a joke I have friend and ex teammates that are French and from somewhere in africa or have both passport! Honestly is was nothing but a joke.. let’s just stop here 🤦🏾‍♂️