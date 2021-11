«Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου!»: Το βίντεο-μύθος για την... ιστορική βουτιά του Σωκράτη με την Άιντραχτ (vid)

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος προσπάθησε (ανεπιτυχώς) να εκβιάσει ένα πέναλτι στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άιντραχτ, με αποτέλεσμα να γίνει... viral!

Οι Ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν από την Άιντραχτ εντός έδρας το βράδυ της Πέμπτης (5/11) και αποχαιρέτησαν, ουσιαστικά, τις ελπίδες τους για κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλό τους, ενώ πλέον έχουν κα την Φενέρ που τους... κυνηγάει για την προνομιούχο 2η που δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από αρκετές αξιοσημείωτες στιγμές, όμως μάλλον τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη βουτιά... περιωπής του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, ο οποίος προσπάθησε να εκβιάσει το πέναλτι, όμως όχι απλά δεν κατάφερε να το πάρει αλλά έγινε και viral λόγω του "Fly me to the moon"!

Δείτε παρακάτω το επικό βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοούμε: