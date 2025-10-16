Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/10): Τα βλέμματα στο Μακάμπι-Ολυμπιακός

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/10).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό) 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό) 18:30 Mega News Ολυμπιακός – DVTK EuroLeague γυναικών 19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Euroleague 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό) 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό) 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro 2026 (Γ) 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάντερσφιλντ – Μπόλτον EFL League One 22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague