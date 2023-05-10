Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5): Κλείνει η τετράδα για Κάουνας - Eμφύλιος στο Μιλάνο για το Champions League

Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις
13:30 Eurosport 1 Γύρος της Ιταλίας Ποδηλασία
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia Τένις
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατάσαραϊ Turkish Basketball Super League Μπάσκετ
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις
21:00 Novasports 4HD Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD - MEGA Μίλαν – Ιντερ Champions League Ποδόσφαιρο
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν EuroLeague Μπάσκετ