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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5): Κλείνει η τετράδα για Κάουνας - Eμφύλιος στο Μιλάνο για το Champions League

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις

13:30 Eurosport 1 Γύρος της Ιταλίας Ποδηλασία

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia Τένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατάσαραϊ Turkish Basketball Super League Μπάσκετ

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2023 Τένις

21:00 Novasports 4HD Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD - MEGA Μίλαν – Ιντερ Champions League Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν EuroLeague Μπάσκετ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/5): Κλείνει η τετράδα για Κάουνας - Eμφύλιος στο Μιλάνο για το Champions League
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