ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, η τηλεοπτική μετάδοση του τελικού

To Κύπελλο Ελλάδας ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν, με τον μεγάλο τελικό διεξάγεται το Σάββατο 25 Απριλίου και να μεταδίδεται αποκλειστικά από την Cosmote TV. Ο ΠΑΟΚ, των 8 τροπαίων, με τελευταία κατάκτηση το 2021, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που μετρά ένα τρόπαιο (1987) και δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή σε τελικό.
Ο αγώνας στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» θα ξεκινήσει στις 20:30, σε ζωντανή μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στην περιγραφή θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος, στο σχόλιο ο Βασίλης Σαμπράκος και στο ρεπορτάζ οι Μιχάλης Μελισσίδης, Δημήτρης Ξαρλής, Πάρης Τσελεπίδης, Ανδρέας Σερεβέτας, Χρήστος Κυριαζής και Μαρίνα Αδαμίδου.
Η εκπομπή «Ώρα Τελικού» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσει στις 18:00 με τις τελευταίες εξελίξεις, αφιερώματα, συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις με τον αγωνιστικό χώρο. Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα η «Ώρα Τελικού» θα επιστρέψει με όλο το παρασκήνιο της απονομής, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς.