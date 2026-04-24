ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, η τηλεοπτική μετάδοση του τελικού

Κανάλι, σπίκερ και ρεπόρτερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

To Κύπελλο Ελλάδας ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν, με τον μεγάλο τελικό διεξάγεται το Σάββατο 25 Απριλίου και να μεταδίδεται αποκλειστικά από την Cosmote TV. Ο ΠΑΟΚ, των 8 τροπαίων, με τελευταία κατάκτηση το 2021, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που μετρά ένα τρόπαιο (1987) και δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή σε τελικό.

Ο αγώνας στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» θα ξεκινήσει στις 20:30, σε ζωντανή μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Στην περιγραφή θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος, στο σχόλιο ο Βασίλης Σαμπράκος και στο ρεπορτάζ οι Μιχάλης Μελισσίδης, Δημήτρης Ξαρλής, Πάρης Τσελεπίδης, Ανδρέας Σερεβέτας, Χρήστος Κυριαζής και Μαρίνα Αδαμίδου.

Η εκπομπή «Ώρα Τελικού» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσει στις 18:00 με τις τελευταίες εξελίξεις, αφιερώματα, συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις με τον αγωνιστικό χώρο. Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα η «Ώρα Τελικού» θα επιστρέψει με όλο το παρασκήνιο της απονομής, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς.

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