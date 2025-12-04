Πανελλήνιο ρεκόρ και πρόκριση στον τελικό των 100μ πεταλούδα για την Ντουντουνάκη (vid)

Η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε θέση στον αυριανό τελικό (5/12, 20:49) των 100μ. πεταλούδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25μ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια τερμάτισε δεύτερη στην πρώτη ημιτελική σειρά με χρόνο 55.66, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της (55.98) που είχε πετύχει στο Οτοπένι το 2023. Με αυτή την επίδοση προκρίθηκε απευθείας στον τελικό, καθώς οι δύο πρώτες από κάθε ημιτελικό παίρνουν το εισιτήριο μαζί με τους τέσσερις ταχύτερους χρόνους. Η Ντουντουνάκη είχε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο ανάμεσα στις οκτώ φιναλίστ, πίσω μόνο από τη Σουηδή Λουίζ Χάνσον, κάτοχο του τίτλου, που ολοκλήρωσε την κούρσα σε 55.39.

Στα 30 της χρόνια, έκανε την πιο γρήγορη κούρσα της μέχρι σήμερα στα 100μ πεταλούδα και διεκδικεί για τέταρτη συνεχόμενη φορά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μικρής πισίνας.

Δίπλα της, η Γεωργία Δαμασιώτη άγγιξε την πρόκριση, αλλά έμεινε τελικά εκτός τελικού. Στην ημιτελική σειρά της κατέλαβε την 5η θέση με 57.26 -επίδοση πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (57.12)- και συνολικά τερμάτισε 10η. Τελευταία που πέρασε στον τελικό ήταν η Ουγγαρέζα Πάνα Ουγκράι με χρόνο 57.18.

Αύριο το πρωί (5/12, 11:00) η Ελλάδα θα έχει τέσσερις συμμετοχές στα προκριματικά της 4ης ημέρας. Ο Βασίλης Κακουλάκης και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800μ ελεύθερο, ο Απόστολος Παπαστάμος στα 200μ μικτή ατομική και η Νικόλ Παυλοπούλου στο αντίστοιχο γυναικείο αγώνισμα. Το βράδυ, πέρα από τη Ντουντουνάκη, θα αγωνιστεί και η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 800μ ελεύθερο (20:26).

