Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας εκτός έδρας του ΓΑΣ Καματερού με 16-36, στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής 16ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ γυναικών.

Ο Δικέφαλος με αυτή τη νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει πως στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΝ Ιωνίας με πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι «ασπρόμαυρες» ήταν ανώτερες από τα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Με πολύ καλή άμυνα και γρήγορο ρυθμό στην επίθεση, οι παίκτριες του Δικεφάλου πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενες στο σκορ με 6-20, για να πάρουν τη νίκη με 16-36.