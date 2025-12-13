Ο ΠΑΟΚ έκανε το... αυτονόητο κόντρα στον Άρη Νίκαιας (25-34) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Δικέφαλος φιλοξενήθηκε από τον Άρη Νίκαιας που αγωνίζεται στην Α2 Ανδρών, έχοντας εύκολο έργο για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου στην τελευταία υποχρέωση πριν τη διακοπή λόγω εορτών.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε κάπως νωθρά στα πρώτα λεπτά, παρόλα αυτά πήρε τα ηνία μετά το 10ο λεπτό, προηγήθηκε με τέσσερα και πέντε γκολ διαφορά μέχρι το 10-15 του ημιχρόνου.

Η διαφορά παρέμεινε σταθερή με τους Θεσσαλονικείς να προηγούνται ακόμα και με εννιά γκολ (22-31) μέχρι και το τελικό 25-34 με το οποίο πήραν τη νίκη-πρόκριση.

Έτσι, ο Δικέφαλος έκλεισε θέση στα προημιτελικά του θεσμού εκεί όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ στις 20 ή 21 Δεκεμβρίου σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-7, 6-9, 7-11, 9-12, 10-15 (ημχ.), 13-17, 14-20, 17-24, 20-27, 22-31, 25-34.