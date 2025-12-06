Παραμένει στην κορυφή η ΑΕΚ - «Διπλά» για Αθηναϊκό και Κιλκίς

Με μια εξαιρετική εμφάνιση στο Κλειστό του Καματερού, η ΑΕΚ επικράτησε του Ιωνικού με 33-24 για τη 12η αγωνιστική της Handball Premier, διατηρώντας την πρώτη θέση με την έναρξη του Β’ γύρου.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κοντά στο σκορ (1-0, 2-4, 6-7), όμως από το 16ο λεπτό και μετά η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις σε άμυνα και επίθεση, και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 16-13. Στην επανάληψη, με ένα γρήγορο 5-1, άνοιξε τη διαφορά στο 21-14 και στη συνέχεια έκανε διαχείριση του παιχνιδιού, φτάνοντας άνετα στο τελικό 33-24.

Στη Νάουσα, ο Αθηναϊκός πήρε σημαντικό διπλό επί του Ζαφειράκη με 31-29 σε ένα ματς με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν λύσεις στο φινάλε και με καθοριστικές άμυνες «σφράγισαν» τη νίκη. Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, με τον Αθηναϊκό να προηγείται 25-27 και να διατηρεί το προβάδισμα μέχρι το τελικό 29-31.

Στα Βριλήσσια, σε ένα συγκλονιστικό ματς, η τοπική ομάδα επιβλήθηκε της Bianco Monte Δράμας με 32-31, παρότι βρέθηκε πίσω με 21-15 στο ημίχρονο. Με μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ανατροπή και πανηγύρισαν μια πολύτιμη νίκη στο φινάλε.

Τέλος, στο Άργος, ο ΓΑΣ Κιλκίς πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη επί του Διομήδη με 28-26. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και το κράτησαν ως το τέλος, παρά την προσπάθεια του Διομήδη να επιστρέψει στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΙΩΝΙΚΟΣ BFON – AEK 24-33

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-5, 6-10, 9-13, 12-14, 13-16 (ημχ.), 14-19, 16-22, 19-24, 19-29, 21-30, 24-33.

2-3, 3-5, 6-10, 9-13, 12-14, 13-16 (ημχ.), 14-19, 16-22, 19-24, 19-29, 21-30, 24-33. ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος 1, Αϊβαλιώτης Σ. 7, Κουτουλογένης, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Βασιλείου 1, Κοσκινάς 4, Νάσκος 2, Αραπακόπουλος, Μακρόγλου 5, Λιόλιος 1, Αθανασιάδης, Κολλύρης.

Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος 1, Αϊβαλιώτης Σ. 7, Κουτουλογένης, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Βασιλείου 1, Κοσκινάς 4, Νάσκος 2, Αραπακόπουλος, Μακρόγλου 5, Λιόλιος 1, Αθανασιάδης, Κολλύρης. ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Βλαστός, Σμιντ 1, Παναγιώτου 8, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 1. Γκαρέν, Γκούντιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 1, Κουν 8, Ίβιτς 4, Σαλέμ 1.

Αραμπατζής 2, Βλαστός, Σμιντ 1, Παναγιώτου 8, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 1. Γκαρέν, Γκούντιονσον, Τουρέ 1, Στούμπερ 1, Κουν 8, Ίβιτς 4, Σαλέμ 1. Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:5-4, Πέναλτι:5/5-2/2

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ LAMWAY GROYP 29-31

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-6, 9-8, 11-11, 11-13, 12-16 (ημχ), 16-18, 19-21, 22-22, 23-25, 25-27, 29-31

3-3, 6-6, 9-8, 11-11, 11-13, 12-16 (ημχ), 16-18, 19-21, 22-22, 23-25, 25-27, 29-31 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 4, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας 2, Θεοδωρόπουλος 11, Μπάρμπας 1, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 1, Μπουρδάνος, Φύκατας, Βαφείδης 2, Τσάτσας, Μπιτέρνας

Μπόλας, Πέιτς 4, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας 2, Θεοδωρόπουλος 11, Μπάρμπας 1, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 1, Μπουρδάνος, Φύκατας, Βαφείδης 2, Τσάτσας, Μπιτέρνας ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 6, Λ. Παπάζογλου 1, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου 3, Λέκοβιτς 4, Παγιάτης, Δ. Βούλγαρης 6

Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 6, Λ. Παπάζογλου 1, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 2, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου 3, Λέκοβιτς 4, Παγιάτης, Δ. Βούλγαρης 6 Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Κατσίκης, Κόκκινη: 40:41 Πέιτς, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 6/6-3/3

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ- BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 32-31

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 5-9, 8-12, 11-14, 13-18, 15-21 (ημχ.), 16-23, 18-24, 23-27, 30-30, 32-31.

0-5, 5-9, 8-12, 11-14, 13-18, 15-21 (ημχ.), 16-23, 18-24, 23-27, 30-30, 32-31. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Καμπούρης, Τζηράς 8, Γκρεγκουλόφσκι 1, Βόλινετς 3, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Στάθης 10, Βαρδαξόπουλος 2, Μπάγιος 2, Κιούσης, Μπαλάσκας, Τόμσον, Στεφανίτσης 2, Κυριακόπουλος.

Καμπούρης, Τζηράς 8, Γκρεγκουλόφσκι 1, Βόλινετς 3, Κολεζάκης 1, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Στάθης 10, Βαρδαξόπουλος 2, Μπάγιος 2, Κιούσης, Μπαλάσκας, Τόμσον, Στεφανίτσης 2, Κυριακόπουλος. BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός 7, Κοτσιώνης 6, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος, Λατσάκου 1,Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης , Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Σίνα, Μαρκατάτος 2.

Ταρτίος, Κρητικός 7, Κοτσιώνης 6, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος, Λατσάκου 1,Τοζακίδης, Χρηστίδης, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης , Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Σίνα, Μαρκατάτος 2. Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 9-4, Πέναλτι: 4/4-4/7.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ EL GRECO- ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 26-28

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-2, 7-4, 9-7, 11-11, 11-15 (ημχ.), 13-19, 16-21, 18-22, 22-25, 23-26, 26-28.

2-2, 3-2, 7-4, 9-7, 11-11, 11-15 (ημχ.), 13-19, 16-21, 18-22, 22-25, 23-26, 26-28. ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 3, Πέραζιτς, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 1, Ζάκι, Ασβεστάς 5, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 8, Μπαρόσο 4, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 1, Κυριακίδης, Ορφανός 1, Μάρτινσεν 3.

Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 3, Πέραζιτς, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 1, Ζάκι, Ασβεστάς 5, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 8, Μπαρόσο 4, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 1, Κυριακίδης, Ορφανός 1, Μάρτινσεν 3. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 1, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης, Κουκμίσης 2, Μπουτκάρης 7, Χαριζόπουλος 1, Ντιελερχίλ 1, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 6, Στανκίδης, Παπαγιάννης 5, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

Μποροντάι, Αρίμπ 1, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης, Κουκμίσης 2, Μπουτκάρης 7, Χαριζόπουλος 1, Ντιελερχίλ 1, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 6, Στανκίδης, Παπαγιάννης 5, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς. Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:3-4, Πέναλτι: 2/3-2/2.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Δούκας - Φέρωνας Βέροιας

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):