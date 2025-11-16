«Σφραγίζει» την πρόκριση ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άτσγκερσντορφ

Ώρα ευρωπαϊκής πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ομάδα της Αυστρίας (18:30), στη ρεβάνς της Μίκρας μετά το 28-35 της Βιέννης.

Μία... ανάσα από τις «16» καλύτερες ομάδες του EHF European Cup βρίσκεται ο Δικέφαλος, ο οποίος έχει πλεονέκτημα επτά γκολ από το πρώτο παιχνίδι.

Σήμερα (16/11 18:30) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» αναμένεται να «σφραγίσει» το εισιτήριο κόντρα στην Άτσγκερσντορφ, με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί πλέον τη μοναδική ομάδα στο χάντμπολ γυναικών που «επιβιώνει» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο κόουτς Δημήτρης Πελεκίδης μιλώντας για τη μεγάλη ρεβάνς, ανέφερε μεταξύ άλλων «Ο επαναληπτικός είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να προκριθεί η ομάδα στις 16 καλύτερες του European Cup. Παρόλο που έχουμε ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφάλειας, με την διαφορά των επτά τερμάτων απ' το πρώτο ματς δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ματς με μοναδικό σκοπό τη νίκη και να είμαστε πειθαρχημένοι και συγκεντρωμένοι καθόλη τη διάρκεια του αγώνα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πίεση της αντίπαλης ομάδας. Θα φορέσουμε το ευρωπαϊκό μας κοστούμι και μαζί με τη βοήθεια του κόσμου θα πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση».