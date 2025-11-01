Πρώτη νίκη για τη Νέα Ιωνία – Αήττητο το Πανόραμα

Η Νέα Ιωνία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή Α1 Γυναικών, ενώ το Πανόραμα συνέχισε αήττητο, διπλασιάζοντας τις επιτυχίες του στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στη Μίκρα, η Πυλαία και η Αναγέννηση Άρτας αναδείχθηκαν ισόπαλες (30-30) σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Η ΟΦΝ Ιωνίας επικράτησε του Άρη Νικαίας με 30-17, έχοντας σταθερά τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος. Οι φιλοξενούμενες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 17-8 και συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι τη λήξη, με τη Ρούσου να πετυχαίνει 7 τέρματα και να ξεχωρίζει επιθετικά.

Το Πανόραμα επικράτησε εκτός έδρας του Πανελληνίου Νεάπολης Συκεών με 37-28, σε ένα ματς που πήρε ξεκάθαρα τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο (19-10). Η Μούρνου και η Παπαδοπούλου πέτυχαν από 8 γκολ, οδηγώντας την ομάδα του Οικονόμου σε μια άνετη νίκη.

Στη Μίκρα, η Πυλαία και η Αναγέννηση Άρτας πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο 30-30. Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 28-26 λίγο πριν το φινάλε, όμως οι φιλοξενούμενες βρήκαν τις λύσεις και ισοφάρισαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κορυφαίες για την Πυλαία η Κουκμίση (7 γκολ) και η Τσιγαρίδα (6), ενώ για την Άρτα ξεχώρισε η Τσαουσίδου με επίσης 7 τέρματα.

Τα στοιχεία των αγώνων και το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 17-30

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 3-6, 5-9, 6-11, 7-14, 8-17 (ημχ.), 9-19, 11-22, 12-25, 13-27, 15-29, 17-30.

Διακογιάννη 2, Μαυρογεώργη Ν. 1, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Μαυρογεώργη Ζ., Λούκου 6, Μαντζώρου, Ανεστάκη 1, Λυτρίβη Τ. 4, Λυτρίβη Θ., Ταβλαρίδη 2, Παρεσόγλου. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 5, Μιχαηλίδου, Κρνιτς 1, Γάσπαρη 3, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 4, Γιαννοπούλου 5, Ρούσου 7, Μυλωνά 3, Στουγιαννίδου 2.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ- ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 28-37

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 5-8, 6-10, 8-16, 10-19 (ημχ), 13-22, 14-26, 17-28, 22-33, 24-35, 28-37

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 30-30

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-4, 7-7, 11-9, 11-10, 14-11 (ημχ.), 17-12, 20-17, 23-20, 26-23, 28-26, 30-30.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- Αθηναϊκός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ΠΑΟΚ- ΑΕΚ

Βαθμολογία