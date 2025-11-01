Πρώτη νίκη για τη Νέα Ιωνία – Αήττητο το Πανόραμα

Η ΟΦΝ Ιωνίας επικράτησε του Άρη Νικαίας με 30-17, έχοντας σταθερά τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος. Οι φιλοξενούμενες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 17-8 και συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι τη λήξη, με τη Ρούσου να πετυχαίνει 7 τέρματα και να ξεχωρίζει επιθετικά.
Το Πανόραμα επικράτησε εκτός έδρας του Πανελληνίου Νεάπολης Συκεών με 37-28, σε ένα ματς που πήρε ξεκάθαρα τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο (19-10). Η Μούρνου και η Παπαδοπούλου πέτυχαν από 8 γκολ, οδηγώντας την ομάδα του Οικονόμου σε μια άνετη νίκη.
Στη Μίκρα, η Πυλαία και η Αναγέννηση Άρτας πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο 30-30. Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν με 28-26 λίγο πριν το φινάλε, όμως οι φιλοξενούμενες βρήκαν τις λύσεις και ισοφάρισαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κορυφαίες για την Πυλαία η Κουκμίση (7 γκολ) και η Τσιγαρίδα (6), ενώ για την Άρτα ξεχώρισε η Τσαουσίδου με επίσης 7 τέρματα.
Τα στοιχεία των αγώνων και το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 17-30
- Τα πεντάλεπτα: 0-4, 3-6, 5-9, 6-11, 7-14, 8-17 (ημχ.), 9-19, 11-22, 12-25, 13-27, 15-29, 17-30.
- ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 2, Μαυρογεώργη Ν. 1, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Μαυρογεώργη Ζ., Λούκου 6, Μαντζώρου, Ανεστάκη 1, Λυτρίβη Τ. 4, Λυτρίβη Θ., Ταβλαρίδη 2, Παρεσόγλου.
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 5, Μιχαηλίδου, Κρνιτς 1, Γάσπαρη 3, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 4, Γιαννοπούλου 5, Ρούσου 7, Μυλωνά 3, Στουγιαννίδου 2.
- Διαιτητές: Νιντερέγκερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 2-0, Πέναλτι: 1/2-3/4.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ- ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 28-37
- Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 5-8, 6-10, 8-16, 10-19 (ημχ), 13-22, 14-26, 17-28, 22-33, 24-35, 28-37
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Α. Φυράκου 2, Ζερβού 1, Α. Φυράκου 5, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου, Γιαζκουλίδου, Σαλτιέλ 4, Σιαράμη, Δημάκου 4, Α. Φλώρου, Β. Φλώρου 5, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου, Κουρκουλάκη 2, Στανκίδου 5
- ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Κακαφίκα, Πατσάνη 4, Γ. Παπαδοπούλου 1, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Περτζεγκάι, Μούρνου 8, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 3, Μεϊμαρίδου 4, Χριστοδουλίδου 2, Κουκλοτίδου 2, Κυρικλίδου 1, Αγ. Παπαδοπούλου 8, Ζήση
- Διαιτητές: Θεοδοσίου- Μαυρίδης, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 2/4-1/1
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 30-30
- Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-4, 7-7, 11-9, 11-10, 14-11 (ημχ.), 17-12, 20-17, 23-20, 26-23, 28-26, 30-30.
- ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 7, Μήγγα 2, Τσιγαρίδα Αθανασία 6, Χριστοφόρις 3, Αντρέσα Λίμα, Παπαδοπούλου 3, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 4, Πάσχου 1, Κιουκτσόγλου 1, Τσιγαρίδα Αθηνά, Τσιρώνη, Πανιώρα 2, Γιούπα.
- ΑΡΤΑ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 7, Αμβροσιάδου, Νούλα 1, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 3, Νικολάου, Προκοπίδου 7, Καραχαρίση 3, Παπακοσμά, Μάγκου 5, Μάστακα 3.
- Διαιτητές: Νάσκος- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Σαμαράς, Κόκκινη/Μπλε: 59:57 Λαζαρίδης, Δίλεπτα: 6-4, Πέναλτι: 3-6/5-5.
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- Αθηναϊκός
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
- Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ΠΑΟΚ- ΑΕΚ
Βαθμολογία
- Πανόραμα 4
- Αθηναϊκός 2
- ΑΕΚ 2
- Καματερό 2
- ΠΑΟΚ 2
- Νέα Ιωνία 2
- Πυλαία 1
- Αναγέννηση Αρτας 1
- Άρης Νίκαιας 0
- ΠΑΣ Πανελλήνιος 0