Πιο φθηνός απ’ τον Ζαρουρί: Πόσο κόστισε στην Σπόρτινγκ ο εξτρέμ - σφαίρα που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ιωαννίδη

Ο Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Σπόρτινγκ όμως όσοι είδαν τη φάση, εντυπωσιάστηκαν από την κούρσα του εξτρέμ που έβγαλε την ασίστ στον Φώτη.

Διαβάστε ποιος είναι και πόσο κόστισε με ένα κλικ στο menshouse.gr