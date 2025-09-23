Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Πιο φθηνός απ’ τον Ζαρουρί: Πόσο κόστισε στην Σπόρτινγκ ο εξτρέμ - σφαίρα που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ιωαννίδη 23-09-2025 21:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Σπόρτινγκ όμως όσοι είδαν τη φάση, εντυπωσιάστηκαν από την κούρσα του εξτρέμ που έβγαλε την ασίστ στον Φώτη. Διαβάστε ποιος είναι και πόσο κόστισε με ένα κλικ στο menshouse.gr Για την έκπληξη: Ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του Μπαρτζώκα στα γκαρντ menshouse.gr Το είχε προβλέψει: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κρατάει τον Παπαδημητρίου menshouse.gr ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το κανάλι, ο σπορτκάστερ και η ώρα μετάδοσης του αγώνα dailymedia.gr Τον έκοψαν ξανά: Ο μοναδικός λόγος που η Disney έφερε πίσω την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ menshouse.gr Μετά την Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο χτύπημα Μελισσανίδη… instanews.gr Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ: Τι συμβαίνει με όσους παραγγέλνουν σήμερα το iPhone 17 των 1499 ευρώ instanews.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr «Ο Μεγάλος είναι λιώμα…»: Η παγίδα στα μπουζούκια που στήθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε την ιστορία της χώρας menshouse.gr Πιο φθηνός απ’ τον Ζαρουρί: Πόσο κόστισε στην Σπόρτινγκ ο εξτρέμ - σφαίρα που έβγαλε την ασίστ στο γκολ του Ιωαννίδη SHARE