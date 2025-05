Κυριακή 11 Μαΐου 2025, ώρα 11:00 – Μια ξεχωριστή επίσκεψη στο "Όραμα Ελπίδας"

Την Κυριακή 11 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00, μια ιδιαίτερη δράση αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο "Όραμα Ελπίδας", Λεβαδείας 8, στην Αθήνα.

Με οδηγό τη μοτοσυκλετιστική λέσχη Hellas Transalp Club (H.T.C.) και τη συμμετοχή Λεσχών και Μοτοπαρεών από κάθε γωνιά της Ελλάδας – καθώς και όλων των φίλων των δύο τροχών που επιθυμούν να συμμετάσχουν – δίνουμε ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Από εκεί, θα ξεκινήσει μοτοπορεία προς την Ογκολογική Μονάδα Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα", με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της προσφοράς και της αγάπης για τα παιδιά που δοκιμάζονται από τον καρκίνο, οι Μοτοσυκλετιστές μας, οι Περήφανοι Χορηγοί μας και οι φίλοι μας, θα επισκεφθούν το "Όραμα Ελπίδας", για να μοιράσουν παιχνίδια, παραμύθια, χαμόγελα και ελπίδα, συνοδευόμενοι από παραμυθένιους χαρακτήρες και μασκότ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εθελοντική εγγραφή δοτών μυελού των οστών από το "Όραμα Ελπίδας", γιατί:

"Η σωτηρία ενός ανθρώπου μπορεί να είσαι μόνο εσυ"

Σε μια τόσο συμβολική ημέρα όπως η Γιορτή της Μητέρας, επιλέγουμε να προσφέρουμε Αγάπη και Ελπίδα στις οικογένειες που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής. Στεκόμαστε δίπλα τους, ταπεινά και με σεβασμό.

Περήφανοι χορηγοί:

La Vie en Rose, OCPpro, Αιμιλία Πλατή (συγγραφέας), Minie Golf Rentals, Do it like Alice, Taste & Dolls, NEDA Decorations, LA Mascotte