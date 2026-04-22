Ο Παναθηναϊκός κάνει την απόλυτη υπέρβαση: Στα πράσινα ο Τιμοτέ Καρλ!

Ο Γάλλος παικταράς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό που ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή του, την τελευταία 15ετία!

Ο διεθνής άσος, γεννημένος το 1995 και με ύψος κοντά στα 2 μέτρα, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό παίκτη, ικανό να προσφέρει λύσεις σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Την περασμένη σεζόν, ο Καρλ αγωνίστηκε στην ιαπωνική Wolfdogs Nagoya, με την οποία κατέκτησε το Emperor Cup. Σε 36 συμμετοχές σημείωσε 15 άσους και 16 μπλοκ, έχοντας 45% αποτελεσματικότητα στην επίθεση και 34% στην υποδοχή.

Στην καριέρα του έχει πλούσιες παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε από τις Κάννες (2014-2017) και συνέχισε στην Αζαξιό (2017-2019), πριν μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Καλίπο. Το 2020 αγωνίστηκε στη Γερμανία με τη φανέλα της Berlin Recycling Volleys, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα.

Ακολούθησε η εμπειρία στην Πολωνία με τη Γιαστρέμπσκι, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου και την τρίτη θέση στο Champions League.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Καρλ είναι ενεργό μέλος της Εθνική Γαλλίας, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού 2024, καθώς και την κορυφή στο VNL 2024. Παράλληλα, βρίσκεται στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού Αντρέα Τζιάνι για τις επερχόμενες διοργανώσεις.