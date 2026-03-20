Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθρες» έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες και συνολικά τις 17 στο πρωτάθλημα, κατακτώντας την τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ηλυσιακός είχε ήδη αποχαιρετήσει την κατηγορία από την προηγούμενη αγωνιστική.
Στο πρώτο σετ, η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς προβάδισμα, φτάνοντας ακόμα και στο +7 (5-12). Με σωστή διαχείριση και σταθερό ρυθμό, διατήρησε την υπεροχή μέχρι το τέλος, κλείνοντας το σετ με 15-25.
Στο δεύτερο σετ, ο Ηλυσιακός ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μετατρέποντας το 6-10 σε 13-12 και φτάνοντας στο 22-20. Παρ’ όλα αυτά, ο Πανιώνιος Betsson αντέδρασε άμεσα και με ένα σερί 5-0 πήρε το σετ με 20-25.
Στο τρίτο σετ, οι πολλές αλλαγές από τις δύο πλευρές κράτησαν το σκορ κοντά. Ο Πανιώνιος Betsson διατηρούσε σταθερά ένα μικρό προβάδισμα (18-21), με τον Ηλυσιακό να προσπαθεί να μειώσει. Τελικά, οι φιλοξενούμενες «σφράγισαν» τη νίκη με 21-25.
Τα σετ: 0-3 (15-25, 22-25, 21-25)