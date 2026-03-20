Ο Πανιώνιος Betsson ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια της Volley League γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του Ηλυσιακού με 3-0 σετ, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθρες» έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες και συνολικά τις 17 στο πρωτάθλημα, κατακτώντας την τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ηλυσιακός είχε ήδη αποχαιρετήσει την κατηγορία από την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο πρώτο σετ, η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς προβάδισμα, φτάνοντας ακόμα και στο +7 (5-12). Με σωστή διαχείριση και σταθερό ρυθμό, διατήρησε την υπεροχή μέχρι το τέλος, κλείνοντας το σετ με 15-25.

Στο δεύτερο σετ, ο Ηλυσιακός ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μετατρέποντας το 6-10 σε 13-12 και φτάνοντας στο 22-20. Παρ’ όλα αυτά, ο Πανιώνιος Betsson αντέδρασε άμεσα και με ένα σερί 5-0 πήρε το σετ με 20-25.

Στο τρίτο σετ, οι πολλές αλλαγές από τις δύο πλευρές κράτησαν το σκορ κοντά. Ο Πανιώνιος Betsson διατηρούσε σταθερά ένα μικρό προβάδισμα (18-21), με τον Ηλυσιακό να προσπαθεί να μειώσει. Τελικά, οι φιλοξενούμενες «σφράγισαν» τη νίκη με 21-25.

Τα σετ: 0-3 (15-25, 22-25, 21-25)