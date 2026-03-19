Ανδρεόπουλος: «Όλα πήγαν καλά, είχαμε προετοιμαστεί για πολύ δύσκολο παιχνίδι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με άνεση 3-0 σετ του ΟΦΗ στον ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πρασίνων» Δημήτρης Ανδρεόπουλος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και την εξέλιξη του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Όλα πήγαν καλά, είχαμε προετοιμαστεί για πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω αν εμείς το κάναμε πιο εύκολο, αλλά τα πάντα μας πήγαν καλά και είμαστε χαρούμενοι. Όπως έχω ξαναπεί, όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι πρωτάθλημα. Μέσα από κάθε παιχνίδι εμφανίζονται διαφορετικές δυναμικές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα ή να δημιουργήσουν δυσκολίες στον αντίπαλο», είπε αρχικά.

Όσον αφορά τώρα για τον πρώτο τελικό 16 χρόνια μετά ανέφερε: «Αφήστε, ας μη του ματιάζουμε που λέει και ο λαός. Δεν θέλω να πω κουβέντα (γέλια)».