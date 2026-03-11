Παναθηναϊκός: Βγήκαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια του δεύτερου ευρωπαϊκού τελικού!

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του τελικού του CEV Challenge Cup για τμήμα του βόλεϊ γυναικών με αντίπαλο την ιταλική Βαλεφόλια.

Η σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών στην Αθήνα.

Τα «φίνα κορίτσια» υποδέχονται τη Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» για τη ρεβάνς του ευρωπαϊκού τελικού.

*Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν κανονικά και θα σταλεί πρόκληση στους κατόχους με την οποία θα εισέλθουν στο γήπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να κλείσουν τη θέση τους μέσω της ticketmaster στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/panathinaikos-athens-vs-megabox-group-vallefoglia_sgpl_2147874.html».