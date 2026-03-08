Ο Μίλωνας επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 σετ στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης», στην αναμέτρηση που διεξήχθη για την 18η και τελευταία αγωνιστική της Volley League ανδρών, ολοκληρώνοντας ιδανικά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή ο Μίλωνας ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Κηφισιά τερμάτισε στην 9η θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από την όγδοη Καλαμάτα.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κέισι Σχάουτεν.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησαν πλήρως στο πρώτο σετ. Με καλή λειτουργία σε επίθεση και μπλοκ πήραν από νωρίς διαφορά και έφτασαν άνετα στο 25-15, χωρίς μάλιστα να σημειώσουν άσο από το σερβίς.

Η Κηφισιά, που χρειαζόταν βαθμούς για τη βαθμολογική της θέση, παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένη στο δεύτερο σετ. Μετά το 9-9 ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε από το σερβίς και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην υποδοχή του Μίλωνα. Έτσι πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (15-20) και, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να μειώσουν σε 21-23, η ομάδα του Νίκου Ζαλμά κατέκτησε το σετ με 21-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Μίλωνας μπήκε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 7-0. Η Κηφισιά προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε τη διαφορά στους δύο πόντους (14-12), όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και επανέφεραν τον έλεγχο. Με σταθερό ρυθμό και τον Σχάουτεν να δίνει λύσεις στην επίθεση, ο Μίλωνας κατέκτησε το σετ με 25-20.

Το τέταρτο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 18-18. Σε εκείνο το σημείο ο Χάκας πίεσε από τη γραμμή του σερβίς, δημιουργώντας προβλήματα στην υποδοχή της Κηφισιάς και δίνοντας το προβάδισμα στον Μίλωνα. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και έκλεισε το σετ με 25-20, παίρνοντας τη νίκη με 3-1.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μιχαήλογλου. Παρατηρητής: Ράπτης. Επόπτες: Σωνάκης, Τσεκούρας. Γραμματεία: Θεοδωρίδου

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 42 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-8, 21-12, 25-15

2ο σετ: 8-6, 13-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 8-1, 16-13, 21-15, 25-20

4ο σετ: 8-3, 16-14, 21-19, 25-20

Τα σετ: 3-1 (25-15, 21-25, 25-20, 25-20) σε 103΄

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 5 (4/7 επ., 1 άσσος), Σχάουτεν 22 (20/35 επ., 2 άσσοι), Αγκάμεζ 11 (8/10 επ., 3 μπλοκ), Πολουγιάν 14 (12/22 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ., 30% άριστες), Χάκας 13 (10/21 επ., 3 άσσοι, 58% υπ., 32% άριστες) / Βελούδης (λ, 26% υπ., 22% άριστες), Θεοδόσης 2 (2/3 επ.), Νανόπουλος (75% υπ., 50% άριστες)

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 9 (7/18 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ., 29% άριστες), Μπάνοφ 22 (17/33 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 3 (2/13 επ., 1 άσσος, 54% υπ., 23% άριστες), Στάνκοβ 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) Ρανγκέλ 10 (7/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπόρις 8 (5/9 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 19% υπ., 14% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος, Κονίδης, Μπαρτακζιάν, Φράγκος 4 (4/13 επ., 75% υπ., 50% άριστες)