Εκπληκτικός ο Πανιώνιος Betsson, έκανε την ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 3-1 σετ και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, που διεξάγεται στη Χαλκίδα.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ξεκίνησε καλύτερα στον ημιτελικό, κατακτώντας το πρώτο σετ, όμως ο Πανιώνιος βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία στη συνέχεια και ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό (7/3, 21:00).

Εκεί θα προσπαθήσει να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία του, απέναντι στον ΑΟ Θήρας, ο οποίος στον πρώτο ημιτελικό επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-0 σετ.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Ραχίμοβα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους, ενώ ακολούθησε με 18 η Ατανασίεβιτς. Από την άλλη πλευρά η Αμπντεραχίμ σημείωσε 16 πόντους για τον Ολυμπιακό, με τη Κούμπουρα να προσθέτει άλλους 15.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν νωρίς με 3-0 χάρη στις επιθέσεις της Αμπντεραχίμ και της Κούμπουρα. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, με τη Ριστίσεβιτς και τη Ραχίμοβα να δίνουν λύσεις στην επίθεση, όμως ο Ολυμπιακός διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα.

Με άσο της Στεβάνοβιτς και αποτελεσματικές επιθέσεις από Κόνεο και Αμπντεραχίμ, οι γηπεδούχες αύξησαν τη διαφορά στο μέσο του σετ, φτάνοντας στο +5 (16-11). Ο Πανιώνιος μείωσε προσωρινά, αλλά ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και με επιθέσεις της Κούμπουρα και της Ατανασίεβιτς έφτασε στο 24-19. Τελικά, η Κούμπουρα διαμόρφωσε το 25-19, χαρίζοντας το πρώτο σετ στον Ολυμπιακό.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τις Κόνεο, Αμπντεραχίμ και Ατανασίεβιτς και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (13-10), όμως ο Πανιώνιος αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 15-14.

Στη συνέχεια το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι, με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν σημαντικούς πόντους από τη Ραχίμοβα, ενώ άσος της Ηλιοπούλου έφερε το σκορ στο 19-19. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 22-22 και λίγο αργότερα σε 23-23, όμως ο Πανιώνιος έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία.

Η Ραχίμοβα έδωσε το σετ μπολ (24-23) και στην επόμενη φάση η Κούμπουρα αστόχησε στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο Πανιώνιος να κατακτήσει το σετ με 25-23 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 6-3, έχοντας λύσεις στην επίθεση από τις Αμπντεραχίμ, Κόνεο και Ατανασίεβιτς. Ωστόσο ο Πανιώνιος αντέδρασε και με τις Ραχίμοβα και Ζακχαίου κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και να περάσει μπροστά.

Οι «ερυθρόλευκες» πήραν ξανά προβάδισμα με συνεχόμενους άσους της Κόνεο, φτάνοντας στο 19-15, όμως οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν εντυπωσιακά στο σετ. Με πρωταγωνίστρια τη Ραχίμοβα, αλλά και σημαντικούς πόντους από τις Νομικού και Ντι Ιούλιο, ο Πανιώνιος ανέτρεψε την κατάσταση.

Στα κρίσιμα σημεία η Ζακχαίου με μπλοκ έδωσε το σετ μπολ (24-22) και στην επόμενη φάση η επίθεση της Εμμανουηλίδου κατέληξε άουτ, διαμορφώνοντας το 25-22 για τον Πανιώνιο, που πήρε το προβάδισμα στα σετ.

Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά χάρη στις επιθέσεις των Κούμπουρα και Ατανασίεβιτς. Ωστόσο ο Πανιώνιος αντέδρασε και με τις Ριστίσεβιτς και Ραχίμοβα κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και να μείνει κοντά στο σκορ.

Το σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και το σκορ να πηγαίνει πόντο-πόντο μέχρι το 20-20. Στα κρίσιμα σημεία, όμως, ο Πανιώνιος βρήκε λύσεις στην επίθεση, με τη Ραχίμοβα να δίνει σημαντικούς πόντους και τις «κυανέρυθρες» να παίρνουν προβάδισμα 23-21.

Οι φιλοξενούμενες έφτασαν σε ματς μπολ (24-22) και τελικά «σφράγισαν» τη νίκη με τριπλό μπλοκ, κατακτώντας το σετ με 25-22 και το παιχνίδι με 3-1 σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Final-4.

Τα σετ: 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 12 άσους, 54 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 6 άσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 15 (14/40 επ., 1 άσος), Στεφάνοβιτς 10 (6/12 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 16 (11/31 επ., 5 άσοι, 54% υπ. – 36% άριστες), Κόνεο 20 (17/34 επ., 3 άσοι, 68% υπ. – 42% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (2/3 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 66% υπ. – 47% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Οικονομίδου (0/5 επ.)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 16 (13/27 επ., 3 μπλοκ, 59% υπ. – 41% άριστες), Στοϊλίκοβιτς 2 (2/5 επ.), Ατανασίεβιτς 18 (14/37 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Ραχίμοβα 20 (14/37 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Καρέλια (0/1 επ.) / Ξανθοπούλου (λ., 78% υπ. – 33% άριστες), Νομικού 1 (1 μπλοκ), Χαντάβα 1 (1 άσος), Λαμπρούση 3 (2/3 επ., 1 άσος)