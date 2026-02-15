Ο Μίλωνας έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα του Φλοίσβου για τη 15η αγωνιστική της Volley League, επικρατώντας με 0-3 σετ και φτάνοντας τους 34 βαθμούς.

Παραμένει σε απόσταση τριών πόντων από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ πίσω του βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 32.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σχούτεν με 14 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Πολουγιάν. Από τον Φλοίσβο, ο Βαν Γκάρντενερ σημείωσε 12 και ο Έγκλεσκαλνς 11. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο πασαδόρος του Μίλωνα, Λουκ Χερ.

Το ματς

Ο Φλοίσβος ξεκίνησε εντυπωσιακά και με μπλοκ του Αρμενάκη προηγήθηκε 9-4, ενώ με επίθεση του Βαν Γκάρντενερ έφτασε στο 12-6. Ο Μίλωνας αντέδρασε άμεσα, με τον Αγκάμεζ να μειώνει σε 12-10 και τον Πολουγιάν να ισοφαρίζει σε 13-13. Το σετ εξελίχθηκε σε μάχη πόντο-πόντο (16-16, 18-18), όμως οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά 18-20. Ο Πολουγιάν έκανε το 19-22, ο Μελές με άσσο μείωσε 21-22, αλλά ο Μίλωνας βρήκε λύσεις στο φινάλε. Με καθοριστικό πόντο του Πετρέα έκλεισε το σετ 21-25.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκαν 0-4, διατηρώντας διαφορά (6-10, 8-13). Ο Φλοίσβος επέστρεψε με μπλοκ των Αρμενάκη και Έγκλεσκαλνς για το 11-11. Ο Μίλωνας απάντησε ξανά μεμπλοκ του Πετρέα για το 14-18 και άσσος του Χερ για το 18-23. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 21-23, όμως ο Πολουγιάν κέρδισε σετ μπολ και το 22-25 διαμόρφωσε το 0-2.

Στο τρίτο σετ ο Φλοίσβος προηγήθηκε 5-2 και 7-3 με πρωταγωνιστή τον Βαν Γκάρντενερ. Ο Μίλωνας ισοφάρισε 7-7 με μπλοκ του Πετρέα και πέρασε μπροστά 9-11 με τον Αγκάμεζ. Άσσος του Χερ έκανε το 10-13 και ο Σχούτεν ανέβασε τη διαφορά στο 11-16. Ο Κόβαρ με άσσο μείωσε σε 15-17, ενώ το 18-19 κράτησε ζωντανό τον Φλοίσβο. Ωστόσο, ο Νανόπουλος έδωσε αέρα (20-23) και ματς μπολ (21-24). Οι γηπεδούχοι έσβησαν δύο ευκαιρίες (23-24), όμως το σερβίς του Έγκλεσκαλνς κατέληξε άουτ, γράφοντας το τελικό 23-25.

Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 18-21, 21-25

2ο σετ: 4-8, 14-16, 17-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 11-16, 19-21, 23-25

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 3 άσσους, 32 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) σε 84'

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 6 (3/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 11% υπ. - 11% άριστες), Μελλές 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 12 (12/21 επ., 31% υπ. - 25% άριστες), Αρμενάκης 9 (4/4 επ., 5 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 11 (9/21 επ., 2 μπλοκ) / Σωνάκης (λ, 42% υπ. - 25% άριστες), Τσαρκάτογλου, Καπετανίδης 2 (2/5 επ., 22% υπ. - 11% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 5 (5 άσσοι), Πετρέας 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Σχάουτεν 14 (11/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/20 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. - 36% άριστες), Πολουγιάν 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ. - 32% άριστες) / Βελούδης (λ, 73% υπ. - 18% άριστες), Μαντελίδης.