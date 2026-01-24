Άνετο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Άρη

Εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού με 3-0 σετ επί του Άρη, για την 15η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση και σερί 4-0 από το ξεκίνημα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Με την Κούμπουρα και την Τερζόγλου να δίνουν λύσεις στην επίθεση και την πίεση από το σερβίς να δυσκολεύει την υποδοχή του Άρη, οι «ερυθρόλευκες» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Το προβάδισμα άνοιξε γρήγορα στο 7-1, με το μπλοκ να λειτουργεί εξαιρετικά, ενώ η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε στο 13-3, με τον δεύτερο ερυθρόλευκο άσο δια χειρός Κούμπουρα.έπειτα από συνεχόμενα μπλοκ των Κούμπουρα. Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 14-3, που αποτέλεσε και το μεγαλύτερο προβάδισμα του σετ, ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Παρά μια μικρή προσπάθεια αντίδρασης από τον Άρη, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν με άνεση τη διαφορά, φτάνοντας στο 20-10 με άσους, αποτελεσματικές επιθέσεις και σταθερό side out. Το σετ «έκλεισε» χωρίς άγχος, με τον Ολυμπιακό να αξιοποιεί το μομέντουμ του και να το κατακτά με 25-17 με επίθεση της Τερζόγλου σε πρώτο χρόνο.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε πιο ισορροπημένα, με τον Άρη να μπαίνει πιο επιθετικά και να παίρνει το πρώτο προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός, όμως, βρήκε γρήγορα απαντήσεις. Η Κούμπουρα κράτησε την ομάδα κοντά στο σκορ και με επιθέσεις της ήρθε η ισοφάριση (3-3), πριν η Καρκάσες δώσει το προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» (4-3). Με την Αμπντεραχίμ ο Ολυμπιακός έφτασε στο 6-4, ενώ το 8-4 ήρθε έπειτα από άστοχη επίθεση της Μερτέκη, σκορ που οδήγησε τον Άρη στο πρώτο τάιμ άουτ. Παρά τη μείωση από την Όλουτς (8-6), το μπλοκ των «ερυθρόλευκων» λειτούργησε ξανά καθοριστικά, με τη Ντι Ιούλιο (9-6) και την Τερζόγλου να σταματούν επιθέσεις πάνω στο φιλέ, διατηρώντας το προβάδισμα (10-7). Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε ορισμένα λάθη στο σερβίς και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 11-11, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Η Κούμπουρα πήρε κρίσιμες επιθέσεις, η Αμπντεραχίμ πρόσθεσε μπλοκ (13-11)και τα συνεχόμενα λάθη της Όλουτς έφεραν νέο «ερυθρόλευκο» ξέσπασμα για το 15-11, που ανάγκασε τον Άρη σε δεύτερο τάιμ άουτ. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός δεν κοίταξε πίσω. Με τον έλεγχο στο φιλέ, καθαρές επιλογές στην επίθεση και αυξημένη πίεση, η διαφορά άνοιξε σταθερά, φτάνοντας στο 20-15 με νέο μπλοκ άουτ της Εμμανουηλίδου. Το σετ «έκλεισε» χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης, με τον Ολυμπιακό να το κατακτά με 25-17, κάνοντας το 2-0 και βάζοντας γερές βάσεις για την τελική επικράτηση.

Ισορροπημένη ήταν η εικόνα και στην έναρξη του 3ου σετ, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τον Άρη να φτάνει για πρώτη φορά στο +2 με τον πρώτο του άσο από την Ξανθοπούλου. Η Εμμανουηλίδου μείωσε σε 7-8, όμως η Μερτέκη έγραψε το 7-9, πριν μειώσει εκ νέου η Κούμπουρα με μπλοκ άουτ σε 7-8 και ακολουθήσει η ισοφάριση σε 9-9 από επίθεση της Λαμπριανίδου που σταμάτησε στο φιλέ. Οι «ερυθρόλευκες» διεύρυναν στο 3-0 το σερί τους και με μπλοκ της Κούμπουρα στην Όλουτς ανέκτησαν το προβάδισμα (10-9), φτάνοντας στο 13-12 με την ίδια στη συνέχεια στο 14-12 με μπλοκ της Εμμανουηλίδου στην Κοκότη και στο 15-12 με επίθεση της Αμπντεραχίμ. Το «σερί» του Ολυμπιακού διεύρυνε η Αμπντεραχίμ γράφοντας το 16-12, πριν μειώσει η Κοκότη σε 16-13. Με δυο σερί πόντους η Καρκάσες αύξησε στο +5 το προβάδισμα υπέρ της ομάδας του Μπράνκο Κοβάσεβιτς για το 18-13, που έφερε και το δεύτερο τάιμ άουτ από τον πάγκο του Άρη. Από επίθεση της Μπαρμπαλιού που πέρασε άουτ διαμορφώθηκε το 19-14, ενώ η Αμπντεραχίμ με παίπ έγραψε το 20-14 και με άσο το 21-14 για τον Ολυμπιακό που μετρούσε αντίστροφα για τη νίκη. Η Καρκάσες σημείωσε το 22-15, η Κούμπουρα το 23-15 και το λάθος της Πολυνοπούλου στο φιλέ, έδωσε το πρώτο ματς μπολ στο 24-15 με την Καραγιάννη να γράφει το 25-15 που χάρισε το καθαρό τρίποντο στον Ολυμπιακό.

Τα σετ (3-0 σε 1.14): 25-17 (24’), 25-17 (25’), 25-15 (25’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-17

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17

3ο σετ: 6-8, 16-12, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Άρη από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (3/11 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Κούμπουρα 14 (12/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (4/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 7 (7/24 επ., 43% υπ. - 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 13 (11/19 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. - 15% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ. 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 78% υπ. - 33% άριστες), Καραγιάννη 1 (1/3 επ.), Σαμπάτη (λ), Ηλιουπούλου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Ραζακιά 1 (1/1 επ.)

ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλους 5 (5/21 επ., 67% υπ.-52% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (4/12 επ.), Μερτέκη 6 (6/22 επ., 50% υπ.- 25% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 7 (7/21 επ.,), Κοκότη 5 (5/12 επ.) / Ευθυμοπούλου (λ, 33% υπ. - 21% άριστες), Τόλιου, Μπαμπαλιού (0/3 επ.), Λαμπριανίδου 2 (2/4 επ.), Αντωνιάδου