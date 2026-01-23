Η Κηφισιά πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στο φινάλε της 12ης αγωνιστικής της Volley League, επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-1 σετ και αφήνοντας πίσω της την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ευγκένι Μπάνοφ με 31 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την Κηφισιά, ενώ από πλευράς Πανιωνίου ξεχώρισε ο Μπόρις Μπούσα, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο μεγαλύτερο διάστημά του, με εξαίρεση το δεύτερο σετ, όπου ο Πανιώνιος επέβαλε τον ρυθμό του και έφτασε εύκολα στην ισοφάριση. Στο πρώτο σετ, η Κηφισιά έκανε ένα δυνατό φίνις, ξέφυγε με 22-18 και το κατέκτησε με 25-22. Στη συνέχεια οι «κυανέρυθροι» απάντησαν εντυπωσιακά, παίρνοντας το δεύτερο σετ με 25-14.

Ωστόσο, η ομάδα του Νίκου Ζαλμά έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Κατάφερε να κερδίσει τόσο το τρίτο όσο και το τέταρτο σετ στις λεπτομέρειες και στην παράταση, με 27-25 και 28-26 αντίστοιχα, φτάνοντας έτσι στη νίκη με 3-1.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26)