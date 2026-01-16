Τα θαύματα της Τρίτης δεν ξανάγιναν, ο οργισμένος Παναθηναϊκός μετά το 2-0, έδειξε και στο τρίτο σετ ότι έχει ανώτερο ρόστερ και ο Ολυμπιακός έφυγε με 3-0 στην πλάτη από το κατάμεστο Μετς.

Οι πράσινοι ήταν αποφασιστικοί, δεν άφησαν τους ερυθρόλευκους να πάρουν ανάσα και όπως στο ματς πρωταθλήματος στο Ρέντη, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ίδιο: 3-0, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στα 20, 18 και 20 πόντους.

Δυναμικό ξεκίνημα του αγώνα από τον Παναθηναϊκό, καθώς από νωρίς πήγε στο +5 (8-3). Ύστερα από αυτό το σημείο οι «πράσινοι» έκαναν διαχείριση του σκορ, με τον Ολυμπιακό να μην έχει απαντήσεις. Έτσι το «τριφύλλι» έκανε το 1-0 στα σετ με 25-20, ύστερα από λάθος σερβίς του Τζούριτς.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα τεσσάρων πόντων (1-5). Ο Παναθηναϊκός παρότι είχε το νωθρό ξεκίνημα βρήκε τα... πατήματα του κυρίως στην υποδοχή και μείωσε στον 1 (11-12) με άσο του Πρωτοψάλτη. Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί οι γηπεδούχοι, αφού πέρασαν μπροστά στο σκορ (16-15). Όμως ο Νίλσεν δεν είχε.. μιλήσει ακόμα, ο Δανός διαγώνιος πέτυχε τέσσερις σερί άσους και έκανε το 25-18 και το 2-0 στα σετ υπέρ του «τριφυλλιού».

Με το... πόδι στο γκάζι και ψυχολογία στα ύψη ο Παναθηναϊκός στο τρίτο σετ επέβαλλε από νωρίς τον ρυθμό του, πηγαίνοντας στο +5 (11-6). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις σε υποδοχή και επίθεση, αυτό έδωσε την ευκαιρία στους «πράσινους» να διατηρούν με ευκολία την διαφορά που είχαν κατέκτησαν το τρίτο σετ με 25-20 και πήραν καθαρή νίκη με 3-0 σετ.

Διακύμανση: 1o σετ: 8-3, 16-10, 21-15, 25-20 2o σετ: 3-8, 16-15, 21-18, 25-18 3o σετ: 8-5, 16-11, 21-16, 25-20.

Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 11 άσσους, 37 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 30 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) σε 79’

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (10/12επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 6 (3/6επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Νίλσεν 17 (10/20επ, 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (3/5επ., 2 άσσι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 4 (4/8επ., 81%υπ- 38%αρ.), Σπίριτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 43% υπ-21%αρ.), Πρωτοψάλτης 9 (7/11επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ-11%αρ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4 (3/10επ., 1 άσσος, 40% υπ-8%αρ.), Πιτακούδης 3 (2/3επ., 1 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14επ., 1 άσσος, 55% υπ-27%αρ.), Ζουπάνι 16 (15/26επ., 1 άσσος), Καβάνα, Τζούριτς 4 (3/7επ, 1 άσσος) / Τζιάβρας (λ, 15% υπ- 8%αρ.), Καπετανίδης 1 (1 άσσος), Δαλακούρας, Λινάρδος 3 (2/3επ., 1 άσσος)