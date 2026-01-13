Πήρε Γκεοργκίεφ η ΑΕΚ

Ο Μπόζινταρ Γκεοργκίεφ είναι το νέο απόκτημα της ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ. Ο 24χρονος Βούλγαρος ακραίος (1,97μ.) είχε αγωνιστεί πέρσι στον Άθλο Ορεστιάδας.



H ανακοίνωση:



Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπόζινταρ Γκεοργκίεφ. Ο 24χρονος (28/07/2001) διεθνής Βούλγαρος ακραίος, ύψους 1.97μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.



Ο Μπόζινταρ Γκεοργκίεφ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2019. Ακολούθησαν οι Σλάβια Σόφιας (2019-20) και Πιρίν (2020-21), για να επιστρέψει για μία τριετία στην Σλάβια Σόφιας (2021-2024), όπου στο ενδιάμεσο έκανε ένα πέρασμα από την Κύπρο και την Ολυμπιάδα (2022-23). Το 2024 μετακόμισε στη Λευκορωσία για λογαριασμό της Γκόμελ. Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή για τον Άθλο Ορεστιάδας, όπου αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο στην Volley League.



Μπόζινταρ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



