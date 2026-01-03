Ιδανικό φινάλε στον πρώτο γύρο της Volley League και νικηφόρα εκκίνηση στο 2026 για τον ΑΟΝΣ Μίλων, που επικράτησε της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο με 3-0 σετ και διατήρησε το αήττητο.

Με εννέα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, η ομάδα του Σάκη Ψάρρα έφτασε τους 25 βαθμούς, διατηρώντας διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, ο οποίος την ίδια ώρα επικράτησε της Καλαμάτας 80 Affidea με 3-1 σετ και ακολουθεί με 21 βαθμούς.

Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Γιώργος Πετρέας, με τον κεντρικό του Μίλωνα να σημειώνει 10 πόντους, τρεις εκ των οποίων προήλθαν από άσσους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Πολουγιάν και Νανόπουλου, που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 14 πόντους ο καθένας.

Από την πλευρά της, η Κηφισιά παρουσίασε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο, ωστόσο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις κρίσιμες στιγμές στα τελειώματα των σετ, χάνοντας την ευκαιρία να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Το ματς

Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης χρειάστηκε να κοπιάσουν στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς η Κηφισιά παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο πρώτο σετ και διατηρούσε το προβάδισμα για μεγάλο διάστημα, φτάνοντας στο 19-16. Από εκεί και πέρα, όμως, ο Μίλων ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, απάντησε με σερί 5-0 και πέρασε μπροστά με 19-21. Το σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 25-25, αλλά τον Μίλωνα να δείχνει αποφασιστικότητα και να το κατακτά με 27-25.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι τα μέσα (11-11), με τον Μίλωνα να ανεβάζει στη συνέχεια την απόδοσή του. Οι Αγκάμεζ, Πετρέας, Σχάουτεν, Νανόπουλος και Πολούγιαν πρωταγωνίστησαν, δίνοντας προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, που διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και έκανε το 2-0.

Στο τρίτο σετ ο Μίλων επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Με γρήγορο προβάδισμα, ξέφυγε (5-10) και αύξησε σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας έως το +9 (12-21). Η Κηφισιά αντέδρασε μειώνοντας σε 17-22, όμως ο Μίλων δεν άφησε περιθώρια, έκλεισε το σετ με 25-19 και πανηγύρισε την ένατη συνεχόμενη νίκη του.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Γεώργας, Παυλάκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 19-21, 25-27

2ο σετ: 8-7, 13-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 12-21, 19-25

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 4 άσσους, 34 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 21-25, 19-25) σε 84'

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 13 (10/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 6 (3/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 17% υπ. - 0% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Φράγκος 7 (7/12 επ., 36% υπ. - 12% άριστες), Μπόρις 4 (4/6 επ.) / Φωλιάς (λ, 40% υπ. - 20% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κωτσάκης 5 (5/6 επ., 50% υπ. - 38% άριστες), Μπαρνατκτζιάν, Παπαδόπουλος, Παπαγγελόπουλος 1 (1 άσσος).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πετρέας 10 (5/8 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 12 (12/24 επ.), Αγκάμεζ 9 (5/10 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νανόπουλος 14 (10/16 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 30% υπ. - 11% άριστες), Πολουγιάν 14 (12/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 10% άριστες) / Βελούδης (λ, 57% υπ. - 36% άριστες), Δοροβάτας (λ), Χάκας.