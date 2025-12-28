Ο πληρέστερος κεντρικός όλων

Μπορεί τα χρόνια να περνάνε και ένσημα να… γράφουν αλλά ο Πετρέας παραμένει ένας κεντρικός από το πάνω πάνω ράφι. Ο Καλαματιανός διεθνής έχει καταφέρει να αφήσει τη σφραγίδα του και στον Μίλωνα παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της ομάδας ως τώρα.

Η λογική του Μίλωνα και του Σάκη Ψάρρα παραμένει ίδια τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδιαφέρον όμως το πως οι «παλιοσειρές» που επιλέγει ώστε να πλαισιώσουν τους νεαρότερους δεν είναι ούτε τυχαίου ούτε αυτό που λαϊκά αποκαλούμε ως τελειωμένοι.

Αν παρακολουθήσει κανείς τον Μίλωνα και συγκεκριμένα τον Γιώργο Πετρέα δε βλέπει έναν 39χρονο κεντρικό αλλά έναν κεντρικό απόλυτα κομβικό για το παιχνίδι της ομάδας του. Δε χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση το γεγονός ότι ο μέχρι προσφάτως αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι ένας εκ των κορυφαίων που είδαμε σε αυτή τη θέση τα τελευταία 10-15 χρόνια.

Εκτός του ότι πάντα ήταν ένας απόλυτος επαγγελματίας ήταν και ένας αθλητής που πάντα πρόσεχε τον εαυτό του. Για αυτό άλλωστε η φυσική του κατάσταση σε αυτή την ηλικία θυμίζει παίκτη ίσως και 10 χρόνια νεαρότερο που κουβαλάει μαζί και μπόλικη εμπειρία. Αυτό ήταν κάτι που κούμπωνε ακριβώς στη λογική του Ψάρρα και σε μία ομάδα που έχει ξεκάθαρους ρόλους. Άλλωστε σε ένα σύνολο όπου ως κεντρικοί υπάρχουν τόσο ο σπουδαίος Αγκάμεζ όσο και ο ταλαντούχος Θεοδόσης ο Πετρέας είναι αυτός που μοιάζει να έχει πιο σταθερή θέση στην αρχική εξάδα.

Αυτό που ήξερε να κάνει καλά πάντα ο Πετρέας, και εξακολουθεί να το κάνει και τώρα, είναι πως ανέκαθεν είχε οικονομία στο παιχνίδι του. Δεν ήταν ποτέ το βασικό «κανόνι» στην επίθεση αλλά πάντα ένας κεντρικός που είχε την ουσία και επιπλέον ένας all around παίκτης. Πέρα από τα καλά μπλοκ και τα καλά σερβίς είχε τον τρόπο να βοηθάει όταν χρειάζεται στα αμυντικά καθήκοντα και κυρίως να είναι ένας fake πασαδόρος που διορθώνει καταστάσεις χωρίς να κάνει λάθη.

Σε μια ομάδα που μεγαλύτερο της προνόμιο είναι η χημεία παίκτες σαν τον Πετρέα είναι πολύτιμα γρανάζια. Και όλα αυτά έχοντας πλήρη συνείδηση των δεδομένων όπου πέραν των υπολοίπων πρέπει να καθοδηγεί και να βοηθάει νεαρότερους συμπαίκτες που πολλοί από αυτούς έχουν σαφώς λιγότερες εμπειρίες και παραστάσεις. Ουσιαστικά στο πρόσωπό του ο Ψάρρας βρήκε και έναν ηγέτη και έναν εργάτη.

Στην πορεία της ομάδας της Νέας Σμύρνης δεν περισσεύει κανένας αλλά ο Πετρέας έχει σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Μίλωνας θέλει να κάνει υπερβάσεις και να φτάσει σε τίτλο και έχει βρει έναν κεντρικό που ξέρει καλά και από τίτλους και από ανταγωνισμό και σίγουρα αυτή η επιλογή ως τώρα μοιάζει απόλυτα συμβατή με το πλάνο.