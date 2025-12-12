Με καθοριστικό όπλο το μπλοκ του, ο ΟΦΗ λύγισε τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου και έφυγε νικητής με 3-1 σετ από το «Σοφία Μπεφόν», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Volley League.

Οι Κρητικοί έστησαν… τείχος, σημειώνοντας 15 πόντους από μπλοκ, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν, έστω και προσωρινά, στην 3η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον ΠΑΟΚ και δύο από τον Ολυμπιακό, έχοντας όμως αγώνα περισσότερο.

Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Πέδρο Μολίνα, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους. Παράλληλα, ο Βαϊόπουλος κυριάρχησε στο φιλέ, καταγράφοντας οκτώ μπλοκ από τα συνολικά 15 του ΟΦΗ.

Ο Φλοίσβος, αν και πάλεψε το ματς, δεν κατάφερε να αποφύγει ακόμη μία ήττα και παραμένει ουραγός στη βαθμολογία μαζί με την Κηφισιά. Το σύνολο του Κώστα Αρσενιάδη είχε θετικά διαστήματα, με τους Παπαδόπουλο και Κόβαρ να ξεχωρίζουν, χωρίς όμως να αλλάξουν την τελική εικόνα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εντυπωσιακό δεύτερο σετ, στο οποίο οι δύο ομάδες πρόσφεραν συναρπαστικό θέαμα, φτάνοντας συνολικά τους 68 πόντους.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Ζαρμπίνης, Σπίγγου, Γραμματεία: Ταλάρου.

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 59 επιθέσεις, 6 άσσους, 4 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 55 επιθέσεις, 4 άσσους, 15 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 14-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 35-33

3ο σετ: 3-8, 11-16, 18-21, 21-25

4ο σετ: 3-8, 10-16, 15-21, 18-25

Τα σετ: 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 18 (16/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 49% υπ. – 26% άριστες), Χαραλαμπίδης 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 15 (14/30 επ., 1 άσσος, 17% υπ. – 8% άριστες), Μελλές 1 (1/3 επ.), Βιλιμάνοβιτς 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 2 (2/6 επ.) / Σωνάκης (λ, 22% υπ. – 11% άριστες), Εφραιμίδης (λ, 78% υπ. – 22% άριστες), Τσαρκάτογλου, Παπαδόπουλος Η. 21 (19/40 επ., 2 άσσοι), Αρμενάκης 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Π..

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 15 (14/26 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 21% άριστες), Μολίνα 25 (21/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 35% υπ. – 30% άριστες), Μιχάλοβιτς 9 (9/17 επ.), Βαϊόπουλος 14 (6/11 επ., 8 μπλοκ), Σταθέλος 7 (3/5 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μίτιτς 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 70% υπ. – 45% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.