Σοκ και δέος: Με 800€ το μήνα νοικιάζει το κλειστό του Ρέντη ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός!

Μόλις με 10.000 ευρώ το χρόνο, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε για έναν ακόμα χρόνο την αποκλειστική χρήση του Δημοτικού γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη»!

Αλήθεια, τι μπορείς να νοικιάσεις σήμερα στην Αθήνα αν διαθέτεις 800 ευρώ;

Με την στεγαστική κρίση που υπάρχει και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στην αγορά ενοικίου, όχι και πολλά. Ίσως ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα -σίγουρα όχι νεόδμητο- σε μία μέση γειτονιά της πρωτεύουσας.

Αν είσαι... τυχερός, όμως, με αυτά τα λεφτά μπορείς να καπαρώσεις το μεγαλύτερο κλειστό γυμναστήριο του Πειραιά μετά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!

Αν είσαι... τυχερός μπορείς να νοικιάσεις ένα γήπεδο 1.800 θέσεων, με 65 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, 4 αποδυτήρια, ιατρείο, αίθουσα εκγύμνασης με όργανα, κυλικείο και αίθουσα τύπου για τη δημοσιογραφική κάλυψη των αθλητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε αυτό!

Για μία ακόμα χρονιά, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός θα έχει ουσιαστικά για αποκλειστική χρήση το Δημοτικό Γυμναστήριο «Μελινα Μερκούρη» στο Ρέντη, το οποίο καπάρωσε έναντι του εξωφρενικού ποσού των 10.000 ευρώ το χρόνο ή για 833 ευρώ τον μήνα, αν προτιμάτε!

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκαιας / Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνου Μαραγκάκη, ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τα ετήσια έξοδα συντήρησης και αυτός είναι ο λόγος που το παραχωρεί έναντι πινακίου φακής στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος αποκτά την αποκλειστική του χρήση.

Ένα δημοτικό γήπεδο που χτίστηκε με τα λεφτά του ελληνικού λαού, ώστε να χρησιμοποιείται από τους Δημότες του, ουσιαστικά χαρίζεται σε έναν σύλλογο που έχει την αποκλειστική του χρήση, την ώρα που ομάδες του Δήμου κάνουν προπονήσεις ή αγωνίζονται σε γήπεδα σχολείων.

Για την ιστορία, μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε την παραχώρηση του "Μελίνα Μερκούρη" στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.

Μήπως το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να εξετάσει ξανά την χρηματοδότηση των Δήμων για την συντήρηση των κλειστών γυμναστηρίων του, τα οποία πρώτιστα πρέπει να διατίθενται για αθλητικά προγράμματα του Δήμου προς τον απλό πολίτη;

Τι κέρδος δηλαδή μπορεί να έχει ο Δήμος όταν νοικιάζει μόλις για 10 χιλιάρικα το χρόνο μια αθλητική εγκατάσταση που κόστισε εκατομμύρια ευρώ;

Πως προκύπτει αυτή η τιμολόγηση και πως μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τις τρέχουσες τιμές στην αγορά ακινήτων;

Άλλη μία παράξενη ιστορία που αφορά τον Ολυμπιακού και ΚΡΑΤΙΚΗ γηπεδική εγκατάσταση, η οποία ουσιαστικά... χαρίζεται για αποκλειστική χρήση από τα τμήματα του ερασιτέχνη του.

Ίσως και άλλη μια επιβεβαίωση για όσους πικρόχολα σχολιάζουν πως μετά την παραχώρηση του ΣΕΦ - με το κράτος να συνεχίζει να πληρώνει τις ζημιές - και τη… δωρεάν παραχώρηση του Ρέντη, ο Ολυμπιακός μπορεί να θεωρηθεί ως η αγαπημένη ομάδα του κράτους.