Η τριάδα των πράσινων «πύργων»

Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που μπορεί να κρατήσει κανείς από τον φετινό Παναθηναϊκό του Κιαπίνι ως τώρα. Εκεί που σίγουρα ο Ιταλός προπονητής μπορεί να νιώθει πέρα για πέρα ικανοποιημένος είναι η σύνθεση των κεντρικών καθώς οι τρεις παίκτριες που κουβαλάνε αυτό το φορτίο έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα κομβικές.

Μπορεί τα φώτα να πέφτουν συχνά στις διαγώνιες που πετυχαίνουν και το μεγαλύτερο αριθμό πόντων ή στις ακραίες που συχνά, όπως και στην περίπτωση της Μικάγια Γουάιτ, είναι εντυπωσιακές και προσφέρουν highlights. Παρόλα αυτά ο ρόλος των κεντρικών είναι ιδιαίτερα κομβικός και στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτό που συνήθως λέμε… ευχάριστος πονοκέφαλος.

Οι πράσινες έχουν για ακόμα μια χρονιά στη σύνθεσή τους τη Χατζηευστρατιάδου, κράτησαν τη Σάμανταν και ενισχύθηκαν με την Παπαγεωργίου. Υπάρχει βεβαίως και η πιο νεαρή Γιώτα αλλά καλώς ή κακώς τόσο λόγω απειρίας όσο και λόγω της πολύ καλής εικόνας των τριών πρώτων η Γιώτα έχει λογικά και αναμενόμενα πολύ περιορισμένο ρόλο. Αυτό που έχουν προσφέρει οι κεντρικές του Παναθηναϊκού δεν φανερώνεται εύκολα στα στατιστικά ούτε μπορεί να το καταλάβει κανείς παρακολουθώντας μόνο στιγμιότυπα των αγώνων.

Αρχικά όσον αφορά την Χατζηευστρατιάδου αποτελεί μαζί με τη Ρόγκα τη σύνδεση του πριν και του μετά και είναι οι δύο παλιοσειρές της ομάδας. Υπάρχει βέβαια και η Μανωλίνα Κωνσταντίνου που ωστόσο στο ενδιάμεσο είχε φύγει και ξαναγύρισε στα πράσινα. Η Χατζηευστρατιάδου ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους χτίστηκε ο ανανεωμένος Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2021 και πλέον έχει μετατραπεί σε ηγετική μορφή της ομάδας. Η Θεσσαλονικιά κεντρικός είναι μια παίκτρια που συνδυάζει ουσία και πάθος.

Η τρέλα και ο ενθουσιασμός που δίνει η Χατζηευστρατιάδου τόσο φέτος όσο και στα προηγούμενα χρόνια είναι κάτι που κάθε ομάδα έχει ανάγκη κυρίως όταν σε παιχνίδια σαν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τα πράγματα ζορίζουν. Είναι χαρακτηριστικό πως στην καριέρα της ήταν πάντα μια καλή αθλήτρια αλλά όταν βρέθηκε στον Παναθηναϊκό έκανε ένα μεγάλο step up καθώς για πρώτη φορά βρέθηκε σε ομάδα με τόσο υψηλές απαιτήσεις και με βάρος πρωταθλητισμού. Και η αλήθεια είναι πως έγινε βασική και αναντικατάστατη αβίαστα, σαν να ήταν έτοιμη από καιρό.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως έχει πολύ καλή αίσθηση του παιχνιδιού. Είναι χαρακτηριστικό πως στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε μόλις 5 πόντους εκ των οποίων μόνο ένας από μπλοκ. Ωστόσο αν προσέξει κανείς το πόσες επαφές είχε σε αντίπαλες επιθέσεις, πόσες μπάλες του Ολυμπιακού έσπασε και πόσες καλές προϋποθέσεις πρόσφερε στην ομάδα της αυτοί οι πέντε πόντοι είναι το ελάχιστο καθώς η προσφορά της δεν αποτυπώνεται εύκολα με νούμερα.

Αντίθετα, η προσφορά της Σάμανταν αποτυπώνεται πολύ πιο εύκολα και η εξήγηση είναι απλή. Αποτελεί μια χαρισματική κεντρικό που επιπλέον έχει τέτοιο ύψος που της δίνει μεγάλο πλεονέκτημα. Η Κροάτισσα είναι η ψηλότερη εκ των κεντρικών αλλά αυτό δε λέει πάντα την αλήθεια καθώς θα βρει κανείς και άλλες αντίστοιχα ψηλές κεντρικές χωρίς την ίδια άνεση στο τελείωμα των φάσεων. Ακόμα και όταν έχει μπροστά της αντιπάλους σαν την Εμμανουηλίδου ή τη Σταβάνοβιτς έχει και την ποιότητα και την εμπειρία να κυριαρχήσει αλλά ακόμα περισσότερο έχει την ικανότητα να τις σταματήσει.

Η Σάμανταν είναι μια παίκτρια που αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά ερχόμενη από μια ομάδα σαν τη Ναντ. Τη διαφορά την έκανε κυρίως χάρη στη σταθερότητά της καθώς ακόμα και στις άσχημες μέρες δύσκολα θα την έβλεπε κανείς να «κατρακυλάει». Το γεγονός ότι έχει μέγεθος είναι κάτι που μετράει και ψυχολογικά καθώς κάθε αντίπαλος νιώθει αβεβαιότητα βλέποντας μια μπλοκέρ τέτοιου size να σηκώνεται για να τη σταματήσει. Και πέραν των υπολοίπων είναι και μια καλή σέρβερ κάτι που πολύ συχνά έχει παίξει το ρόλο του.

Και τέλος, Μαρκέλα Παπαγεωργίου. Πριν σχεδόν 20 χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε στο αντικό τμήμα ως πασαδόρο τον σπουδαίο Μαρσελίνιο, τώρα στις γυναίκες έχει… Μαρκελίνιο. Η Παπαγεωργίου δεν είναι rookie ούτε τη μάθαμε χθες. Μάλιστα αυτή η στήλη είχε γράψει πριν μια τετραετία ότι η Παπαγεωργίου θα φτάσει μέχρι εθνική ομάδα και πολλοί γελούσαν. Είναι λοιπόν η Παπαγεωργίου η ψηλότερη κεντρικός; Όχι. Είναι η πιο δυνατή; Μάλλον όχι. Πως γίνεται λοιπόν να ξεχωρίζει και να πρωταγωνιστεί στον Παναθηναϊκό;

Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Πέρα από το προφανές, ότι είναι μια γρήγορη, αθλητική και ευέλικτη κεντρικός, είναι μια πανέξυπνη αθλήτρια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στα 25 και όντως επαγγελματίας αθλήτρια της αποφοίτησε από την Ιατρική. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μια κεντρικός που μπορεί να διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι. Αντιλαμβάνεται καλά τις αντίπαλες επιθέσεις και έχει καλές τοποθετήσεις. Και επιπλέον, όπως και η Χατζηευστρατιάδου, προσφέρει ενέργεια και πάθος. Όπως λένε όλοι οι προπονητές με τους οποίους έχει συνεργαστεί δε χρειάζεται να της δώσει οδηγίες για δεύτερη φορά ένας κόουτς. Καταλαβαίνει αμέσως το πλάνο και το ακολουθεί με πειθαρχία και όπως είναι πρόσφατα σε μια απολαυστική συνέντευξη ο κορυφαίος Τζιοβάνι Γκουϊντέτι αυτοί είναι οι αθλητές “yes coach” που ξεχωρίζουν.

Μπορεί οι κεντρικοί να μην τραβάνε την προσοχή συχνά και να μην γίνονται κορυφαίοι σκόρερ. Η δική τους συμβολή όμως μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει μια απολαυστική τριάδα κεντρικών που εναλλάσσεται και προσφέρει τα μέγιστα ως τώρα.