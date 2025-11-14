Συναρπαστικό ήταν το πρώτο φετινό ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, όπου ο Μίλωνας επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ, ανοίγοντας την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Volley League με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν υψηλό θέαμα, με τους «πράσινους» να δείχνουν πιο σταθεροί στα κρίσιμα σημεία και να πανηγυρίζουν την πολύτιμη νίκη.

Παρά τον τραυματισμό του Αγκάμεζ στο δεύτερο σετ, ο Μίλωνας βρήκε λύσεις μέσα από το ρόστερ του, με τον Σούτεν να ανταποκρίνεται ως βασικός και τους Νανόπουλο και Χάκα να οδηγούν την επίθεση στα καθοριστικά σημεία. Από πλευράς Πανιωνίου ξεχώρισαν οι Μπούσα, Μπίσετ και Αντράντε.

Το παιχνίδι είχε πολλές ανατροπές, όμως ο Μίλωνας πήρε το πρώτο σετ με 25-20, ο Πανιώνιος ισοφάρισε με 25-20, αλλά στα δύο επόμενα οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και έκλεισαν το ματς με 25-19 και 25-22. Ο Αλέξανδρος Νανόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι είχε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς στους πάγκους βρέθηκαν αντίπαλοι τα δύο αδέρφια, Σάκης και Αργύρης Ψάρρας.

Το ματς

Ο Μίλωνας μπήκε δυναμικά, με το σερβίς του Αγκάμεζ να «χτίζει» γρήγορο προβάδισμα (7-2). Ο Πανιώνιος αντέδρασε και πλησίασε στο 9-8, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο με καλό ρυθμό στην επίθεση. Με καθοριστικούς πόντους από Νανόπουλο και Αγκάμεζ, ο Μίλωνας έφτασε δίκαια στο 25-20.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο Πανιώνιος ανέβασε στροφές με Αντράντε και Μπούσα, δημιουργώντας για πρώτη φορά διαφορά (11-16). Παρά την αποχώρηση του Αγκάμεζ λόγω τραυματισμού, ο Μίλωνας προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως ο Μπίσετ «κλείδωσε» το σετ για τους φιλοξενούμενους με 25-20.

Ο Νανόπουλος πήρε την ομάδα του στις πλάτες του στο τρίτο σετ, οδηγώντας τον Μίλωνα σε προβάδισμα 10-6. Ο Πανιώνιος αντέδρασε φέρνοντας το ματς στα ίσια (13-13), όμως από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα. Με Χάκα και Θεοδόση να δίνουν λύσεις, ο Μίλωνας ανέκτησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 25-19.

Το τέταρτο σετ ήταν θρίλερ. Ο Μίλωνας πήρε προβάδισμα με τους άσσους του Χάκα (12-9), όμως ο Πανιώνιος δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει, μειώνοντας μέχρι και στο 21-20. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Νανόπουλος και ο Σούτεν έδωσαν πολύτιμους πόντους, πριν ο Χάκας κάνει το 24-22 και ο Μπούσα αστοχήσει στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στον Μίλωνα.

Διαιτητές: Νικάκης, Μήτσης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Τουκτούκας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-16, 25-20

2ο σετ: 7-8, 11-16, 15-21, 20-25

3ο σετ: 8-6, 15-16, 21-19, 25-19

4ο σετ: 8-6, 16-12, 21-17, 25-22

*Οι πόντοι του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων προήλθαν: 12 άσσοι, 49 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνιού Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 50 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3π. (1/1επ., 2 άσσοι), Πετρέας 4 (4/7), Σκούτεν 18 (15/28επ., 1 άσσο, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 8 (3/6επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 12 (9/14επ., 3 άσσοι, 62%υπ., 34%αρ.), Πολουγιάν 5 (4/12επ., 1 άσσος, 14%υπ., 7%αρ.) / Βελούδης (λ. – 77%υπ., 62%αρ.), Χάκας 13 (10/19επ., 2 άσσοι, 56%υπ., 22%αρ., 1 μπλοκ), Θεοδόσης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Σουσουρίδης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 18π. (17/41επ., 1 άσσος), Τιέλ, Μπίσετ 11 (6/6επ, 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Αντράντε 14 (11/22επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52%υπ., 36%αρ.), Μπαρμπούνης 10 (10/20επ., 50%υπ., 31%αρ.), Μπάσης 5 (3/4επ., 2 άσσοι) / Γκούζντα (35%υπ., 20%αρ.), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Ντάνιλ 3 (3/3επ.).