Στα 100.000 ευρώ η υπέρβαση του ΠΑΟΚ για Τζέντρικ!

Σημαντική ενίσχυση στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, που απέκτησε με ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο τον Αμερικανό, Τζεφ Τζέντρικ που θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος κεντρικός στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Volley League πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρνει στην Θεσσαλονίκη τον διεθνή Αμερικανό κεντρικό, Τζεφ Τζέντρικ.

Για την πραγματοποίηση της εν λόγω κίνησης χρειάστηκε σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ασπρόμαυρου Ερασιτέχνη και η αρωγή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος πλήρωσε εξ' ολοκλήρου το συμβόλαιό του, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 100.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί πως το νούμερο για τα δεδομένα του βόλεϊ είναι αρκετά μεγάλο, αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως ο Άλεν Παγιένκ, ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, κοστολογούνταν περίπου στις 80.000 ευρώ τον χρόνο!

Ο Τζέντρικ θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί από την 1η Δεκεμβρίου.