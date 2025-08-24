Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο 3-1: Ιστορική νίκη, όλα για την πρόκριση κόντρα στη Γαλλία

Η Εθνική Ομάδα βόλεϊ γυναικών πέτυχε μία τεράστια νίκη στο International Exhibition & Convention Centre της Τσιάνγκ Μέι, επικρατώντας με 3-1 σετ του Πουέρτο Ρίκο και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου την Τρίτη (26/8, 12:00, ΕΡΤ2) απέναντι στη Γαλλία.

Η Ανθούλη σε... mode ηγέτιδας

Η Μάρθα Ανθούλη πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας της, σημειώνοντας 27 πόντους, 2 άσους και ποσοστό επιτυχίας 31,75% στην επίθεση. Με εκείνη μπροστάρη, η “γαλανόλευκη” κυριάρχησε απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε μια ιστορική νίκη.

Το ιδανικό ξεκίνημα

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ, “χτύπησε” στην υποδοχή των Πορτορικανών, βρήκε λύσεις από το φιλέ και προηγήθηκε με 8-5. Η Ανθούλη και η Στράντζαλη εκτελούσαν με εντυπωσιακά ποσοστά, οδηγώντας την Εθνική στο +7 (17-10) και τελικά στην κατάκτηση του σετ με 25-19.

Στο δεύτερο σετ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ακόμα πιο επιβλητικό. Η άμυνα δούλευε υποδειγματικά, οι επιθέσεις έβγαιναν από παντού και η Ελλάδα έφτασε άνετα στο 25-13, παίρνοντας προβάδισμα 2-0.

Αντίδραση Πουέρτο Ρίκο, απάντηση Ελλάδας

Το τρίτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο. Οι Πορτορικανές βρήκαν ρυθμό, πέρασαν μπροστά (16-13), όμως η είσοδος της Λαμπρούση στο σερβίς και η βελτίωση στο μπλοκ έφεραν την Ελλάδα ξανά στο ματς. Παρά την αντεπίθεση, το Πουέρτο Ρίκο άντεξε και με 25-23 μείωσε σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ, όμως, η “γαλανόλευκη” ανέβασε ταχύτητα. Με πίεση στο σερβίς, άψογη άμυνα και την Μπακοδήμου να ξεχωρίζει, η Ελλάδα ξέφυγε στο 18-11 και “καθάρισε” τη νίκη με 25-14, φτάνοντας στο τελικό 3-1.

Η επόμενη μέρα

Η Εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της, και πλέον βλέπει ξεκάθαρα πρόκριση. Το εισιτήριο για τη φάση των “16” θα κριθεί στον “τελικό” με τη Γαλλία, την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:00 (ΕΡΤ2).

Τα σετ: 25-19, 25-13, 23-25, 25-14