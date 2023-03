Καθήκον του το 2 στα 2 και το βλέμμα στη συνέχεια

Δύο παιχνίδια έμειναν για το κλείσιμο της regular season για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Καλμαζίδης είδε την ομάδα του να «ξεμπουκώνει» μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου κερδίζοντας τον Ηλυσιακό αλλά έχει ακόμα δύο σημαντικά τεστ πριν τα πλέι οφ. Εκεί θα κριθούν πάνω από όλα τα… αντανακλαστικά της ομάδας και θα φανεί το πόσο έτοιμη μπορεί να είναι μετά την απώλεια του πρώτο στόχου και στο δρόμο για τον δεύτερο και μεγαλύτερο.

Δύο παιχνίδια για χρήσιμα συμπεράσματα έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Το Μαρκόπουλο και ο Άρης θα τεστάρουν τις δυνάμεις του τριφυλλιού που πλέον θα δώσει τα πάντα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός διανύει μια ιδιαίτερη σεζόν, με αρκετά πάνω και κάτω, με αλλαγή προπονητή αλλά πάνω από όλα με ίδιους στόχους. Μια σεζόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη μόνο στο τέλος της και σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι αρκετά νωρίς για να βγει συμπέρασμα.

Ωστόσο υπάρχουν κάποια δεδομένα που είναι ξεκάθαρα. Οι πράσινες εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ ωστόσο το βασικότερο ήταν ότι η ομάδα είχε χάσει την ταυτότητά της. Σίγουρα αποχωρήσεις παικτριών μπορεί να συνέβαλαν σε αυτό αλλά το ουσιώδες ήταν πως ο Μπράνκο Γκάιτς παρά τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο τελείωσε την περσυνή σεζόν δεν κατάφερε να κερδίσει το 100% των αθλητριών του. Η παρουσία του Γιάννη Καλμαζίδη ήταν ένα στοιχείο που όχι απλά φρέσκαρε την ομάδα αλλά κατάφερε να δώσει στις αθλήτριες καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ο Καλμαζίδης είναι από τους πιο αγαπητούς προπονητές των αθλητών και αυτό γιατί από τη μία είναι εξαιρετικός γνώστης του αθλήματος και αφετέρου αποφεύγει εντυπωσιασμούς, φωνές και εκρήξεις αλλά μιλάει στα ίσια με τις αθλήτριες ή τους αθλητές του και αυτό είναι κάτι που κερδίζει την εμπιστοσύνη τους. Επιπλέον, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μπορεί να κοουτσάρει με την ίδια άνεση αντρικό και γυναικείο τμήμα.

Το πρόβλημα, όμως, ήταν πως ο Καλμαζίδης δεν κλήθηκε απλά να καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό αλλά και να τον ανασυντάξει. Είναι ιδιαίτερα πολλές οι αλλαγές και κυρίως οι προσθήκες που έγιναν στα μέσα της σεζόν. Λίγο πριν την τελική ευθεία ο Παναθηναϊκός έχει υπεροπλία στις κεντρικές, ποικίλες λύσεις στις ακραίες ακόμα και τριάδα στις λίμπερο. Αυτό είναι κάτι που προφανώς στα πλέι οφ δεν μπορεί να λειτουργήσει και πως είναι αναμενόμενο να δούμε κάποιες από τις παίκτριες να μένουν αρκετά πίσω στο ροτέισον (και ενδεχομένως και στην εξέδρα) καθώς είναι ανέφικτο να χωρέσουν όλες στην τελική αποστολή. Το υλικό που υπάρχει στην ομάδα είναι σίγουρα καλό. Αυτό δεν είναι πάντα η λύση, βέβαια, αφού όλες αυτές οι προσθήκες έγιναν αρκετά απότομα με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανισορροπίες. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί μια ικανότατη πασαδόρο, έχει δύο ακραίες (Γκρότους και Ανάε) που έχουν βρει σταθερότητα, καλές κεντρικές και καλή διαγώνια, ακόμα και αν η Ανθούλη λόγω ηλικίας έχει αναμενόμενες διακυμάνσεις. Φυσικά υπάρχει και η Ρόγκα που ποτέ δεν έπαψε να είναι μια ιδανική επιλογή ως λίμπερο.

Αυτό σημαίνει πως τώρα που όλα κρίνονται είναι δύσκολο να δούμε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί η ιδανική συνταγή στις κεντρικές, κυρίως γιατί δε χωράνε όλες οι ξένες, και κατά πάσα πιθανότητα η Νικολογιάννη και η Παλάσιο να είναι οι πιο σημαντικές επιλογές που θα επιστρατευτούν από τον πάγκο. Μπορεί η σεζόν να είχε σκαμπανεβάσματα αλλά ο Παναθηναϊκός έχει υλικό αλλά και ποιότητα ώστε να μπει με αξιώσεις στα πλέι οφ ακόμα και αν χρειαστεί να κάνει μπρέικ στα ημιτελικά και ενδεχομένως και στους τελικούς, αν φτάσει μέχρι εκεί. Επειδή, όμως, το ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο να κατακτήσει το τριφύλλι το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο η ουσία είναι αλλού. Το περσυνό νταμπλ ήταν μια ιδανική συνθήκη για την ομάδα αλλά το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Είναι νωρίς για να μιλάμε για ανανεώσεις αλλά μια ομάδα που θέλει να έχει διάρκεια πρέπει να φροντίζει για το μέλλον της από νωρίς. Όπως στο αντρικό τμήμα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει λάβει τα… σκήπτρα και οργανώνει την ομάδα με μακροπρόθεσμο πλάνο, άλλες φορές αποτελεσματικά και άλλες όχι, αλλά η ουσία είναι πως έχει καταφέρει να διατηρήσει τον Παναθηναϊκό σε μόνιμη διεκδίκηση τίτλων. Αυτό είναι το σημαντικότερο και για το γυναικείο τμήμα. Ο Καλμαζίδης είναι ένας προπονητής με πλάνο και πολύ καλή γνώση του αθλήματος και του πρωταθλήματος. Για να μείνει ο Παναθηναϊκός σε διαρκή διεκδίκηση τίτλων και ευρωπαϊκής καταξίωσης θα πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμη οπτική. Σαφώς και η ομάδα χρειάζεται ξεσκαρτάρισμα καθώς έχει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παικτριών αλλά μέσα σε αυτό τον αριθμό υπάρχουν πολύ καλές μονάδες. Οι πράσινες μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα αλλά για να μην υπάρχουν ξανά τα φετινά up and down είναι βασικό να υπάρχει εμπιστοσύνη και προγραμματισμός από κόουτς και διοίκηση συνδυαστικά.