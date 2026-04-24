Ιδού το ολοκαίνουργιο Smartάκι (pics)

Η smart ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αστική μετακίνηση, παρουσιάζοντας στο Πεκίνο το πρωτότυπο που δείχνει τον δρόμο για τη νέα γενιά του Fortwo. Μόνο που αυτή τη φορά το όνομα αλλάζει: το μικρό διθέσιο πόλης επιστρέφει ως smart #2, αμιγώς ηλεκτρικό και σαφώς πιο σύγχρονο.

Το concept έκανε την εμφάνισή του στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου και ουσιαστικά προαναγγέλλει το μοντέλο παραγωγής, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο.

Το νέο smart #2 θα βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα Electric Compact Architecture, με την αυτονομία να φτάνει κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Η φόρτιση από 10% έως 80% θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά, στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα στη λογική ενός καθημερινού αυτοκινήτου πόλης.

Σχεδιαστικά, η smart μένει πιστή στη φιλοσοφία που την έκανε γνωστή: μικρές διαστάσεις, τροχοί στις άκρες του αμαξώματος και κορυφαία ευελιξία. Ο κύκλος στροφής των μόλις 6,95 μέτρων υπόσχεται άνεση στις στενές αστικές διαδρομές, εκεί όπου τα μεγάλα SUV ιδρώνουν πριν καν δουν θέση για παρκάρισμα.

Με μήκος 2,792 μέτρα, το νέο #2 είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο Fortwo, παραμένει όμως ένα από τα πιο μικρά ηλεκτρικά παραγωγής στην κατηγορία του.

Στην καμπίνα, η smart δείχνει πως θέλει να κινηθεί σε πιο ποιοτική και lifestyle κατεύθυνση. Το πλήρες εσωτερικό δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ωστόσο γίνεται λόγος για καλύτερα υλικά, δέρμα, διαφανείς επιφάνειες, μινιμαλιστική σχεδίαση και έντονες διχρωμίες, με στόχο μια πιο premium αίσθηση στην καθημερινή μετακίνηση.

Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η λειτουργία vehicle-to-load (V2L), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, κάτι όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε τόσο μικρά ηλεκτρικά μοντέλα. Παράλληλα, η smart εξετάζει και μια μεγαλύτερη εκδοχή με πίσω καθίσματα, η οποία θα μπορούσε να πάρει τον ρόλο του διαδόχου του Forfour.