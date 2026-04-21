Το smartάκι επιστρέφει - Οι πρώτες εικόνες

Η smart αποκάλυψε τις πρώτες σχεδιαστικές εικόνες του διθέσιου Concept #2, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την επανεφεύρεση ενός εμβληματικού αστικού μοντέλου μέσα από το επερχόμενο smart #2. To γνωστό μας smartάκι.

Παράλληλα, η μάρκα ετοιμάζει το αποκλειστικό «Change of Perspectives» Global Brand Event στις 22 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μεγάλη παρουσίαση στην Έκθεση Auto Beijing 2026, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη μέχρι σήμερα πιο φιλόδοξη επέκταση της γκάμας της.

Την ίδια στιγμή, η smart ανακοίνωσε και το ολοκαίνουργιο smart #6 EHD, το πρώτο premium fastback sedan στην ιστορία της, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στην Κίνα.

Παραμένοντας πιστή στην κληρονομιά της να επαναπροσδιορίζει την αστική μετακίνηση, η smart παρουσίασε τα πρώτα επίσημα σκίτσα και ορισμένες λεπτομερείς εικόνες του smart Concept #2. Το πολυαναμενόμενο αυτό σχεδιαστικό πρωτότυπο δίνει μια πρώτη ματιά στην αναγέννηση του εμβληματικού διθέσιου αυτοκινήτου πόλης της μάρκας.

Η αντισυμβατική εξέλιξη της μάρκας και των προϊόντων της θα βρεθεί στο επίκεντρο του smart Global Brand Event στις 22 Απριλίου στο Πεκίνο, ενώ θα ακολουθήσει δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Auto Beijing 2026. Εκεί, το ντεμπούτο του smart Concept #2 θα μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας με την παγκόσμια πρεμιέρα του smart #6 EHD, σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Σχεδιασμένα για διαφορετικά κοινά, τα δύο μοντέλα ενσαρκώνουν τη διεθνή σχεδιαστική φιλοσοφία της smart, «Love, Pure, Unexpected», και φέρουν την υπογραφή του Mercedes-Benz Global Design Team.

Μια πρώτη ματιά στο smart Concept #2: αντισυμβατικό, ξανά

Διατηρώντας τον πυρήνα του αγαπημένου διθέσιου αυτοκινήτου πόλης, το smart Concept #2 επανασχεδιάζεται με τόλμη για το σήμερα από τη Mercedes-Benz Global Design Team. Φέροντας τα βασικά γονίδια του εμβληματικού smart fortwo, αυτό το εξωτερικό σχεδιαστικό πρωτότυπο δίνει μια πρώτη εικόνα του αμιγώς ηλεκτρικού smart #2, παρουσιάζοντας ένα νέο όραμα για το αυτοκίνητο πόλης.

Το smart Concept #2 ερμηνεύει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας μέσα από ένα ύφος που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του στυλ, όπου η λειτουργικότητα μετατρέπεται σε μόδα. Πιστό στη φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected», το concept ξεπερνά την έξυπνη πρακτικότητα και μετατρέπεται σε φυσική προέκταση της προσωπικής ταυτότητας.

Η χαρακτηριστική του εμφάνιση ξεχωρίζει χάρη σε έναν εντυπωσιακό δίχρωμο συνδυασμό ματ λευκού και ζεστού χρυσού, με εκλεπτυσμένες γραμμές και προσεγμένες λεπτομέρειες, όπως κομψά κουμπώματα και στοιχεία από δέρμα, που παραπέμπουν στον μοντέρνο μινιμαλισμό και στις επιρροές της υψηλής μόδας.

Απαλλαγμένη από κάθε περιττό στοιχείο, η συμπαγής σιλουέτα λειτουργεί ως καμβάς για την προσωπική έκφραση. Με μια σχεδιαστική συνέπεια που τιμά το πνεύμα του πρώτου διθέσιου smart και ταυτόχρονα το εξελίσσει για τη νέα ηλεκτρική εποχή, το Concept #2 αναδεικνύει με σαφήνεια τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της smart: μια ξεχωριστή, συμπαγή μορφή και μια αρμονική συνύπαρξη αντιθέσεων που αποκαλύπτουν διακριτικές, απρόσμενες λεπτομέρειες κάτω από την επιφάνεια.

Μια πρώτη γεύση από το smart #6 EHD για την Κίνα

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο του smart Global Brand Event 2026 θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #6 EHD, του πρώτου premium fastback sedan στην ιστορία της μάρκας.

Σχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz Global Design Team, το smart #6 EHD εκφράζει μοναδικότητα και πρωτοτυπία, θέτοντας μια νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το μοντέλο θα διατίθεται αποκλειστικά στην κινεζική αγορά μέχρι νεωτέρας.

Υιοθετώντας το χαρακτηριστικό μήνυμα της μάρκας «open your mind», η καμπάνια «Change of Perspectives», που ξεκίνησε φέτος, καλεί το κοινό να δει πέρα από παγιωμένες αντιλήψεις. Ως μια μάρκα που ανέκαθεν έβλεπε τον κόσμο διαφορετικά, η smart αξιοποιεί αυτή τη δυναμική προσέγγιση για να αναπτύξει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και ικανό να αναβαθμίσει τον τρόπο ζωής της αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη, την Κίνα και σε άλλες διεθνείς αγορές.